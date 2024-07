macOS Sequoia, la finestra dell’iPhone mirroring è personalizzabile

Pubblicità

Nella beta 4 del futuro aggiornamento a macOS Sequoia, Apple ha integrato una piccola miglioria all’iPhone mirroring, la funzione che permette di accedere e usare ogni funzione di iPhone direttamente da Mac.

Nelle precedenti versioni beta, la dimensione della finestra in questione (che dipende dalle dimensioni dello smartphone) era fissa; ora si ha un po’ di flessibilità in più: l’utente può infatti cambiare le dimensioni della finestra.

Lo riferisce il sito statunitense 9to5mac spiegando che la finestra dell’iPhone mirroring non è ridimensionabile a piacere ma macOS Sequoia offre tre opzioni: grande, media e piccola (scelte che è possibile richiamare anche con abbreviazioni di tastiera: ⌘+ per la finestra grande, ⌘0 per l finestra media e ⌘- per la finestra piccola).

Al momento Apple non offre l’iPhone mirroring gli utenti residenti nell’Unione europea; l’azienda sostiene che nome del Digital Markets Act (DMA) pongono “incertezze normative” su questa e altre funzioni. È possibile attivare l’iPhone mirroring accedendo all’App Store con un account Apple registrato all’infuori dell’UE.

macOS Sequoia funziona su iMac 2019 e seguenti, iMac Pro 2017 e seguenti, Mac Studio 2022 e seguenti, MacBook Air 2020 e seguenti, Mac mini 2018 e seguenti, MacBook Pro 2018 e seguenti, Mac Pro 2019 e seguenti

Le versioni preliminari (beta) di iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia e anche watchOS 11 sono al disponibili per sviluppatori e beta tester. Le versioni definitive dei vari sistemi arriveranno in autunno (probabilmente a fine settembre o inizio ottobre).

