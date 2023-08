Nell’ultima beta di macOS Sonoma, centinaia di sfondi animati e salvaschermo

Nell’ultima beta di macOS Sonoma, sistema operativo per Mac che vedremo in autunno, Apple propone centinaia di sfondi e salvaschermo, selezionabili da Impostazioni di Sistema > Sfondo e Impostazioni di Sistema > Salvaschermo.

I salvaschermo sono divisi per categorie: Paesaggi naturali, Paesaggi urbani, Ambienti sottomarini, Terra, Viste aeree casuali e Altro; identiche le categorie degli Sfondi ma oltre a queste è possibile selezionare le opzioni “Colori”, “Tutte le foto”, “Immagini”, “Sfondi Scrivania” e “Download”.

Molti di questi sfondi animati sono gli stessi disponibili su tvOS; prima della beta 7 erano pochi quelli disponibili, ma ora sono centinaia, inclusi l’inedito sfondo “Orizzonte di Sonoma” nella sezione “Paesaggi naturali”, che già era apparso nella beta 6 del nuovo sistema operativo.

Gli scenari mostrano località da tutto il mondo, immagini catturate da droni, telecamere subacquee o dalla Stazione Spaziale Internazionale.

Gli sfondi si animano quando il Mac è in standby dopo un determinato periodo di inattività; e diventano statici alla riattivazione dello sblocco (dallo stato di stop), con un effetto di rallentamento che sembra trasformare l’animazione in immagine statica.

New in macOS Sonoma Beta 7, when logging in for the first time after the update, it asks you to choose your wallpaper pic.twitter.com/sYX6kxtq3O

— Aaron (@aaronp613) August 30, 2023