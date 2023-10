Supporto Magsafe da auto Belkin BoostCharge, cavo e caricabatterie a 37,49€

Se state cercando un supporto per smartphone da auto, pratico, efficiente e di qualità, su Amazon trovate in sconto Belkin BoostCharge a 37,49 €, inclusi cavo e caricabatterie.

Quello che vi presentiamo qui è un tradizionale caricabatterie ceìhe si innesta sulla bocchetta di areazione per tenere il telefono sempre bene in vista. Come diversi altri prodotti di questo tipo sfrutta il magnete degli iPhone per tenere in posizione il dispositivo; in questo modo potete sfruttare il navigatore GPS e al contempo ricaricarne la batteria senza dover perdere tempo con cavi e spinotti.

Il sistema magnetico è particolarmente pratico perchè non richiede di usare ganasce e levette. Basta avvicinare l’iPhone e “automaticamente” l’iPhone viene applicato al Belkin BoostCharge.

Belkin BoostCharge è costruito in plastica e monta delle protezioni in gomma per proteggere sia il telefono che il cruscotto, e grazie al colore nero si abbina facilmente a ogni abitacolo.

Per quanto riguarda la tecnologia di ricarica, gli iPhone possono assorbire fino a 7,5 Watt. Per gli altri telefoni invece c’è il supporto allo standard Qi: il dispositivo VARTA è in grado di erogare fino a 10 Watt tramite wireless purché si utilizzi una cover magnetica per agganciarli saldamente al supporto.

Belkin BoostCharge costerebbe 50 euro ma lo potete comprare a 37,49€. In questo prezzo non è incluso solo il supporto ma anche il caricabatterie da 20W, che potete usare anche per collegare direttamente un telefono e anche il cavo USB-C, perfetto per i nuovi iPhone 15 e iPhone 15 Pro.

