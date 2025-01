Zuckerberg, il mio data center è più grande del tuo

Pubblicità

Il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, ha riferito che l’azienda da lui guidata prevede di spendere fino a 65 milioni di dollari per l’AI nel 2025, parte di “un imponente sforzo” per portare avanti progetti ambiziosi in questo settore.

Il piano di Zuckerberg prevede la costruzione di un data center in Louisiana, talmente grande che, a suo dire, “arriverebbe a coprire una importante parte di Manhattan”.

L’annuncio sembra una risposta alle notizie recenti di OpenAI e Softbank che hanno annunciato la nascita di The Stargate Project, società dedicata alla costruzione di un network di data center avanzati per l’intelligenza artificiale, presentata nell’ambito di una conferenza stampa alla Casa Bianca, e che vede coinvolti nomi quali Oracle, MGX, Microsoft, Nvidia e Arm come partner tecnologici e finanziari, con investimento che si prevedono arriveranno a 500 miliardi di dollari nei prossimi quattro anni.

Il sito The Verge ricorda che Meta ha iniziato da dicembre a costruire un data center AI in Louisiana, con lavori che si prevede continueranno fino al 2030. Il data center in questione è uno dei tanti che Meta sta realizzando per alimentare il modello linguistico Llama e garantire l’accesso ad un’AI multimodale, presentata come una soluzione all’avanguardia e in grado di permettere agli sviluppatori di dar vita a nuove soluzioni basate sull’intelligenza artificiale generativa.

Per dimostrare la grandezza del suo data center da oltre 2GW, il capo di Meta su Threads riferisce che sarà in grado di servire oltre 1 miliardo di persone e sfruttare “oltre 1,3 milioni di GPU” con l’obiettivo di far diventare Llama 4 “lo stato dell’arte”, con una spesa prevista di 10 miliardi di dollari. E questo sarebbe solo l’inizio: la società ha previsto per il 2025 ulteriori investimenti nell’IA, pari a 65 miliardi di dollari.

Per il CEO di Meta questo enorme investimento servirà a «guidare i prodotti e il business principali dell’azienda, sbloccare innovazioni storiche e rafforzare la leadership tecnologica degli Stati Uniti».

