Maserati svela la sua prima GranTurismo Folgore elettrica

Nell’ottica di elettrificare tutta la propria gamma entro il 2030, Maserati ha finalmente presentato la sua prima GranTurismo Folgore elettrica, e la parte più interessante potrebbe essere quella che non si vede. La coupé GranTurismo Folgore offre un sistema tri-motore da 760 cavalli, ed è anche bassa come le versioni a motore tradizionale, con un’altezza di solamente 1,35 metri. Il costruttore dichiara che si tratta del veicolo elettrico più basso in assoluto, con ovvi vantaggi per l’agilità su strada.

Se non fosse per le ruote aerodinamiche e la mancanza di tubi di scarico, sarebbe difficile notare la differenza con le versioni tradizionali. Il marchio italiano non ha dichiarato l’antonomia in termini di chilometri con una ricarica, ma la GranTurismo elettrica include una batteria da 92,5 kWh con un’architettura da 800 V che consente una ricarica fino a 270 kW con possibilità di 100 chilometri in 5 minuti.

A livello di velocità batte anche le controparti a combustione con un tempo di 0-100 km/h in 2,7 secondi e arriva alla stessa velocità massima di 320 km/h della Trofeo.

Come per il SUV Grecale Folgore, la tecnologia presente in questa GranTurismo rappresenta un aggiornamento rispetto ai modelli precedenti. Sul cruscotto digitale è presente uno schermo da 12,2 pollici, mentre l’infotainment centrale è da 12,3 pollici ed è presente anche un “display di comfort” da 8,8 pollici. Ancora, un display heads-up permette di tenere gli occhi sulla strada, e uno specchietto retrovisore digitale può utilizzare la fotocamera posteriore per aiutare con le manovre di parcheggio. E’ disponibile il supporto Alexa, Android Auto e Apple CarPlay.

Maserati non ha menzionato i prezzi o la disponibilità esatta, anche se è possibile presumere che GranTurismo Folgore sarà piuttosto costosa.