iPhone 14 Pro, alcuni si riavviano durante la carica

Un lancio di un nuovo dispositivo completamente esente da problemi è quasi impossibile, sia anche per piccoli bug software, ma con la generazione di quest’anno Apple deve occuparsi di qualche grattacapo in più anche per iPhone 14 Pro: infatti secondo le segnalazioni di alcuni utenti questo modello effettua un riavvio, oppure anche una serie di molteplici riavvi, durante la ricarica della batteria. Ciò è segnalato sia per la ricarica via cavo con Lightning che per la ricarica wireless tramite MagSafe.

Questo problema va così ad affiancarsi ai bug nella migrazione dati in fase di attivazione di un nuovo iPhone 14, così come problemi nell’attivare iMessage (Messaggi) e FaceTime, o quello delle riprese video tremolanti con l’app fotocamera, altri bug software che Apple ha già risolto con aggiornamenti lampo o sui quali sta già lavorando per risolverli.

Per quanto riguarda invece il problema del riavvio o dei riavvii multipli, gli utenti segnalano su forum di supporto e social, incluso Reddit, che si verifica esclusivamente durante la ricarica, mentre quando non è collegato all’alimentatore iPhone 14 Pro si comporta normalmente. In base alle segnalazioni raccolte da 9to5Mac, il riavvio o i riavvii durante la ricarica si verificano anche con le ultime versioni rilasciate da Apple, incluso iOS 16.0.1 e 16.0.2, fino ad arrivare anche a iOS 16.1 in versione beta.

Interpellato sull’argomento il team di supporto Apple ha consigliato a un utente di effettuare una di queste operazioni: ripristino completo da un backup in modalità DFU, oppure un ripristino completo da un backup in modalità ripristino. Il supporto di Apple ha consigliato a un utente di disabilitare la ricarica ottimizzata, infine di disinstallare l’app Eufy. Anche se Apple sembra a conoscenza del problema per il momento non ci sono dichiarazioni ufficiali e non è dato sapere quando arriverà una soluzione definitiva.

Sembra comunque trattarsi di un bug software, risolvibile tramite un aggiornamento. Un utente segnala che iPhone 14 Pro non ha effettuato riavvio e riavvi durante la ricarica dopo aver disabilitato l’aggiornamento delle app in sottofondo.

I consigli su quale modello scegliere tra iPhone 14 e iPhone 14 Pro sono in questo articolo.