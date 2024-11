Matter 1.4 è arrivato, ma ci sarà da aspettare per i primi dispositivi compatibili

Pubblicità

La CSA, l’Alleanza per gli Standard di Connettività ha ufficializzato la specifica Matter 1.4, mettendola a disposizione dei produttori di accessori e delle piattaforme come Casa di Apple, con il supporto a nuovi tipi di dispositivi e diversi ulteriori miglioramenti.

La CSA, ricordiamo, è l’ente responsabile per lo sviluppo della specifica Matter; si tratta di un’organizzazione guidata dai suoi stessi membri, tra cui svettano Apple, Google, Samsung e molti altri ancora.

Matter è stato concepito come uno standard unificato, che permette ai prodotti di funzionare in continuità su più piattaforme, come Casa di Apple Home, Samsung SmartThings, Amazon Alexa, Google Home e altre ancora.

Finora, la CSA ha seguito una tabella di aggiornamenti semestrale, pubblicando nuove funzionalità e miglioramenti due volte l’anno. L’aggiornamento Matter 1.2 è arrivato a ottobre 2023, seguito da Matter 1.3 a maggio 2024.

Novità di Matter 1.4

Con Matter 1.4 vene introdotto, anzitutto, il supporto per router domestici e punti di accesso, noti come HRAP. Questi dispositivi possono ora essere controllati tramite app compatibili con Matter.

Ogni dispositivo HRAP Matter funziona come un punto di accesso Wi-Fi e un router per Thread, facilitando la condivisione delle credenziali di rete Thread.

L’aggiornamento 1.4 rende, inoltre, più semplice l’aggiunta dei dispositivi a più ecosistemi, ad esempio una lampadina smart che si può controllare sia con HomePod che con Google Nest.

Con l’aggiornamento, questi dispositivi possono essere aggiunti automaticamente a più ecosistemi.

Infine, c’è un’importante spinta verso la gestione energetica. Matter 1.4, infatti, supporta inverter per impianti solari, sistemi solari ibridi e set di pannelli solari. Ancora, batterie di accumulo, celle di stoccaggio e Sistemi di Accumulo di Energia (BESS) con capacità di restituzione alla rete.

Non solo, tra i nuovi dispositivi supportati anche pompe di calore, scaldabagni, possibilità di programmazione per i caricabatterie di veicoli elettrici (EV) e modalità preimpostate per i termostati, oltre a nuovi dispositivi da incasso che alimenteranno apparecchi cablati come luci e ventilatori.

Disponibilità di Matter 1.4

Non è ancora chiaro quando saranno disponibili dispositivi o ecosistemi che supportano Matter 1.4. Apple, per esempio, non ha ancora implementato il supporto per Matter 1.2.

È possibile che i primi dispositivi compatibili arriveranno non prima del 2026, anche se circolano voci su un’importante iniziativa di Apple nel settore della casa smart per questo 2025.

