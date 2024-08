Apple Casa iOS 18 supporterà Illuminazione Adattiva via Matter

Pubblicità

L’illuminazione adattiva o Adaptive Lightning è supportata fin dal 2020 con iOS 14 ma solo per dispositivi certificati HomeKit: con il rilascio di iOS 18 a settembre l’app Apple Casa supporterà Adaptive Lightning per un numero molto più ampio di lampadine e dispositivi tramite lo standard universale Matter per la smart home.

Ricordiamo che il sistema HomeKit Adaptive Lightning cambia in modo automatico colori e temperatura delle lampade e lampadine smart presenti in casa, con tonalità più fredde e bianche indicate per concentrazione e produttività durante la giornata di lavoro, per passare poi invece a tonalità più calde per il risveglio alla mattina e anche per la sera.

La nuova funzione non è stata annunciata da Apple, ma è stata scoperta da The Verge nei test di iOS 18 versione beta, all’interno della quale sono stati avvistati indizi del supporto per i prodotti Nanoleaf.

Il costruttore di luci smart ha confermato i lavori in corso: il CEO dichiara che Nanoleaf è uno dei partner che sta collaborando con Apple per i test in vista del lancio.

La dichiarazione lascia sottinteso che oltre a Nanoleaf, Apple sta collaborando con altre società che saranno pronte a supportare Adaptive Lightning via Matter già al primo rilascio di iOS 18 per tutti gli utenti, oppure successivamente.

Qui di seguito riportiamo le dichiarazioni di Jimmy Chu, CEO di Nanoleaf tradotte in italiano:

“Siamo uno dei partner che partecipano al lancio dei prodotti Adaptive Lighting con Matter. Negli ultimi mesi abbiamo effettuato test approfonditi per garantire che i clienti abbiano una grande esperienza”.

Nel momento in cui scriviamo non sono emersi indizi del supporto di altri marchi e società per l’ illuminazione adattiva – Adaptive Lightning via Matter e l’app Apple Casa. In ogni caso è certo che anche Philips Hue e altri stiano collaborando con Apple per essere pronti al lancio oppure in un secondo momento.

