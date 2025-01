L’AI vi trova l’hotel con Perplexity e TripAdvisor

Pubblicità

TripAdvisor ha siglato una collaborazione con Perplexity per aggiungere un tocco umano alle informazioni sugli hotel fornite dall’azienda di intelligenza artificiale. Grazie a questo accordo, le schede relative alle ricerche di hotel su Perplexity includeranno riassunti tratti da TripAdvisor, quindi a partire da recensioni scritte da utenti in carne e ossa. Inoltre, valutazioni, vantaggi e immagini di TripAdvisor saranno visibili direttamente su Perplexity.

Secondo Johnny Ho, cofondatore di Perplexity, TripAdvisor è una fonte di informazioni affidabile che viene aggiornata regolarmente, così da rendere possibile la presentazione di informazioni agli utenti sempre aggiornata, da dove poter trarre risultati più pertinenti in base alla query sotoposta dall’utente al chatbot.

I primi effetti di questa collaborazione sono già visibili sul sito web di Perplexity e saranno presto disponibili anche sulle app mobili dell’azienda. Secondo il comunicato stampa, le due società prevedono di perfezionare ulteriormente la loro collaborazione nei prossimi tre anni.

Sebbene non siano stati divulgati dettagli economici, è molto probabile che l’accordo abbia comportato un significativo scambio di denaro.

Lo scorso anno, Perplexity aveva annunciato l’intenzione di introdurre un programma di ricavi pubblicitari nel suo motore di ricerca potenziato dall’AI. Tuttavia, l’azienda è stata oggetto di accuse di plagio e violazione del copyright da parte di vari editori, tra cui The New York Times, Condé Nast, The Wall Street Journal e il New York Post.

Per evitare o prevenire citazioni in giudizio anche il creatore di ChatGPT. OpenAI ha siglato diversi accordi con le principali testate giornalistiche e case editoriali USA per integrare articoli e informazioni aggiornate nelle risposte dei suoi modelli AI.

