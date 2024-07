MediaWorld e Bennet insieme per negozi dentro i negozi

Pubblicità

Continua la collaborazione tra i due marchi: dopo l’apertura del primo negozio shop-in-shop MediaWorld all’interno del Bennet di Montano Lucino, entro l’anno ne arriveranno altri cinque.

MediaWorld, nome noto nel settore dell’elettronica di consumo, e Bennet, altrettanto conosciuto per i suoi ipermercati e superstore, hanno siglato un accordo per migliorare l’esperienza di shopping dei clienti. Questa collaborazione si sostanzierà nella creazione di nuovi negozi shop-in-shop MediaWorld all’interno di vari punti vendita Bennet.

Le prime aperture

Le prime cinque aperture si concentreranno nelle province di Torino, Vercelli, Monza Brianza e Milano, con l’obiettivo di offrire una gamma completa di prodotti e servizi innovativi.

I nuovi store all’interno degli ipermercati saranno caratterizzati da un formato Xpress, con superfici che si estenderanno tra i 600 e i 1000 metri quadrati e che offriranno al loro interno spazi per servizi come Pick and Pay e ‘PickUp in 30 minuti’, così da poter acquistare online e ritirare fisicamente il prodotto in store.

Naturalmente, le parti hanno mostrato pubblicamente entusiasmo per la cooperazione. Guido Monferrini, Amministratore Delegato di MediaWorld, ha riferito della strategia di espansione triennale, mentre Adriano De Zordi, Amministratore Delegato di Bennet, ha sottolineato come il rafforzamento della collaborazione con MediaWorld riempia di orgoglio il marchio

Anche perché, aggiunge lo stesso, i risultati positivi del primo shop-in-shop hanno confermano quanto arricchire l’offerta commerciale con MediaWorld sia stata una strategia vincente.

Al di là della rinnovata partnership, MediaWorld rimane la principale catena di elettronica di consumo in Europa, con oltre 1.000 megastore e 131 punti vendita in Italia. Allo stesso, modo Bennet, nata negli anni 60, risulta attualmente tra i leader nel settore degli ipermercati e superstore, anche se la sua principale presenza è legata al Nord Italia.

Tutti gli articoli dedicati a Finanza e Mercato come questa sono disponibili ai rispettivi collegamenti di macitynet.