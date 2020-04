Medtronic rende open source un ventilatore polmonare per favorire la produzione

Medtronic plc, azienda irlandese specializzata in tecnologia medica, ha reso disponibili in modalità “open source” le specifiche di progettazione del proprio ventilatore polmonare modello Puritan Bennett 560 (PB 560), per consentire la produzione, in tempi rapidi e su larga scala, di un’apparecchiatura fondamentale nella lotta di medici e pazienti all’infezione da COVID-19.

Introdotto nel 2010, il PB 560 è venduto in 35 paesi in tutto il mondo. Le caratteristiche di questo ventilatore lo rendono adatto all’utilizzo in una vasta gamma di ambienti di cura, inoltre, la sua tecnologia e il design ne permetterebbero la rapida produzione da parte di numerose realtà industriali, accademiche o start up. I manuali e i documenti relativi ai requisiti di progettazione, di produzione e gli schemi sono da ora disponibili sul sito del produttore. A breve lo saranno anche il codice del software e ogni altra informazione utile. Il ventilatore polmonare PB 560 è un modello compatto, leggero e portatile, adatto ad adulti e bambini. Può essere utilizzato sia in ambito clinico sia al domicilio del paziente.

“Siamo di fronte a una crisi globale che ha bisogno di una risposta globale – dice Michele Perrino, Presidente e Amministratore Delegato di Medtronic Italia. – Nelle ultime settimane abbiamo aumentato la produzione dei nostri ventilatori su scala globale e dei filtri dei nostri stabilimenti italiani, dove i nostri dipendenti stanno facendo un grande lavoro, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per garantire i nostri dispositivi salvavita per andare incontro alle esigenze dei nostri medici e dei nostri pazienti. Rendendo disponibili a tutti le informazioni di progettazione del nostro ventilatore polmonare PB 560, – aggiunge Perrino – speriamo di aiutare a soddisfare l’aumentato fabbisogno globale di queste apparecchiature”.

Altri dettagli sul sito di Medtronic. I ventilatori polmonari sono dispositivi salvavita nella gestione delle infezioni che colpiscono l’apparato respiratorio, come quella da COVID-19. Consentono infatti di assistere il paziente, permettendogli di respirare senza affaticare i polmoni. Una volta collegato il paziente a questa apparecchiatura, il ventilatore svolge le funzioni dei polmoni, simulandone l’azione e fornendo ossigeno all’organismo. I polmoni possono, nel frattempo, “riposare e recuperare”.

