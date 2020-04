iPhone SE (2020) è il nome di iPhone 9 e arriverà prestissimo

iPhon SE 2020, ecco l’ipotesi ora più accreditata di come potrebbe chiamarsi il nuovo iPhone low cost. A svelarla è l’Apple Store online con la pubblicazione di una pellicola Belkin che porta chiaramente il nome del nuovo dispositivo.

Stiamo parlando di un errore interno di Apple che ha consentito l’annuncio dell’accessorio, un proteggischermo InvisiGlass Ultra (una protezione resistente e antigraffio per il display), dal quale emerge direttamente nel titolo anche la compatibilità con iPhone SE. In precedenza nelle note di compatibilità erano elencati iPhone 8 e iPhone 7. Da notare che sulla versione italiana dello store, non si parla di iPhone SE.

Il cambiamento, se non si tratta di un semplice errore, è il linea con le indiscrezioni circolate che da tempo riferiscono di in iPhone entry level in arrivo e che dal punto di vista del design dovrebbe essere simile all’iPhone 8.

Per il nuovo dispositivo finora erano circolati i nomi iPhone 9, iPhone SE 2 e «iPhone 4,7″ 2020», ma il nome definito potrebbe essere semplicemente a questo punto potrebbe essere semplicemente iPhone SE e Apple riferirsi a nuovo modello con l’anno: iPhone SE 2020. Voci che arrivano da più parti riferiscono l’arrivo come imminente, forse anche nella giornata di sabato 5 aprile, quindi domani, come supposto da Apple Insider che ha “congelato” la schermata qui sopra.

Le indiscrezioni circolate finora riferiscono che l’iPhone SE 2020 dovrebbe avere un aspetto simile all’iPhone 8, includere un chip A13, un display da 4,7″, singola fotocamera posteriore, e pulsante Home Touch ID. Due i “tagli” previsti per lo storage: 64 e 128GB. Per quanto riguarda i colori dovrebbe essere possibile scegliere tra space gray, silver e red.

