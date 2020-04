Come farsi la mascherina in casa: il PDF dello sviluppatore di Tweetie

Loren Brichter è un designer che ha lavorato per qualche tempo con Apple alle primissime versioni di iOS, ed è noto per l’app denominata Tweetie, un client acquistato poi da Twitter.

Il designer torna a far parlare di sé con qualcosa di completamente diverso: una tecnica semplice e veloce per creare mascherine di protezione per il viso. Il sistema ideato da Loren Brichter cerca di semplificare il più possibile i passaggi.

Con la pandemia da coronavirus in atto, in tanti sono alla ricerca di un sistema semplice per avere un minimo di protezione verso gli altri. È opportuno sottolineare che queste mascherine “fai da te”, NON sono vere mascherine alla stressa di quelle con certificazioni per l’uso chirurgico o ospedaliero ma costituiscono comunque una, sia pur minima, barriera di protezione per evitare di diffondere micro goccioline nell’aria.

I consigli da seguire (materiali, filtri e filo da cucito) sono indicati qui. Per il resto basta stampare questo documento in PDF e seguire le istruzioni. Con un po’ di pazienza e seguendo i passaggi è possibile ottenere una buona efficienza e un buon comfort. Servono: forbici, stoffa compatta e resistente e un po’ di ago e filo. Il tessuto è l’elemento al quale bisogna prestare attenzione: l’ideale è a maglia compatta e in controluce non si devono vedere spazi visibili (solo trama e ordito). Tra i tessuti che potrebbero essere usati ci sono pile e indumenti anti-traspirazione.

Ribadiamo che NON si tratta di dispositivi medici e che alla stregua delle mascherine omologate, dopo l’uso devono essere gettate.

Sars-CoV-2 viene trasmesso per via aerea con le goccioline provenienti da colpi di tosse o starnuti di persone infette che vengono inalate da chi può trovarsi intorno e, in misura minore, dalle goccioline più piccole che evaporano emesse mentre si parla. Molte persone sono positive a Covid-19 ma asintomatiche o pre-sintomatiche: coprendosi naso e bocca si può impedire a quelle goccioline che trasportano il virus di uscire e infettare gli altri.

Vi consigliamo di seguire le istruzioni sull’uso delle mascherine in questo video.

