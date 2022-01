Come liberare la memoria occupata da WhatsApp su iPhone

WhatsApp è una delle app di messaggistica istantanea più usate; si usa per scambiare non solo testi ma anche foto e file multimediali vari, con il rischio di dimenticare a volte di cancellare elementi anche piuttosto “pesanti”, occupando inutilmente lo spazio di archiviazione.

Le chat di WhatsApp (inclusi i file multimediali) sono memorizzate in locale (sul dispositivo) e non sul server (è possibile eseguire dei backup periodici sul cloud ma questo è un altro discorso). È possibile recuperare spazio di archiviazione cancellando file GIF, video, foto e altri elementi per recuperare spazio. Di seguito spieghiamo come procedere.

Come liberare spazio di archiviazione su WhatsApp

Aprite WhatsApp Fate tap su “Impostazioni” Selezionate “Spazio e dati” Selezionate “Gestisci spazio”

Vedrete tre sezioni: in alto “Oltre 5MB”, al centro “Inoltrati molte volte” e in basso “CHAT”. È possibile selezionare ed eliminare direttamente i più grandi, selezionando gli elementi desiderati, oppure selezionare le chat, ordinate in base allo spazio occupato dagli elementi presenti in ciascuna di queste, selezionare e cancellare i vari elementi chat per chat.

Dopo avere selezionato una chat, per default viene mostrato l’elenco degli elementi che occupano più spazio; toccando l’icona in basso è possibile ordinare l’elenco scegliendo tra “Più recente”, “Meno recente” o “Più grande”.

È possibile eliminare tutti gli elementi (basta toccare “Seleziona tutti” per eliminare tutti gli elementi in una volta) oppure eliminare singoli elementi (basta toccare e tenere premuto l’elemento che si desidera eliminare, Selezionando altri elementi per cancellare più elementi contemporaneamente).

Se lo spazio di archiviazione disponibile sul dispositivo raggiunge un livello troppo basso, WhatsApp potrebbe non funzionare correttamente. In questo caso, WhatsApp generalmente suggerisce di liberare spazio di archiviazione per poter continuare a utilizzare l’applicazione.

Indipendentemente da Whatsapp è possibile liberare spazio eliminando le applicazioni che non usiamo o foto, video e file di grandi dimensioni salvati sul telefono. Qui trovate le indicazioni su come liberare spazio di archiviazione sul dispositivo al di fuori di WhatsApp.

Per tutti gli altri tutorial realizzati dalla redazione di macitynet vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo. Qui ci sono tutti quelli dedicati ad iPhone e iPad.