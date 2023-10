Mercedes smentisce le fake news con crash test tra vetture elettriche

Mercedes ha eseguito test con un frontale tra due auto elettriche, dimostrando che questo evento non ha particolari conseguenze (oltre a quelle ovvie e inevitabili per l’urto) con incendi ed esplosioni come qualcuno vorrebbe far crdere, dimosyrando sul campo cosa può accadere effettivamente in questo tipo di incidente.

Il test è stato condotto – secondo specifiche del settore – prelevando dalle linee di produzione un SUV EQS e una EQA (valore complessivo circa 200.000 euro), simulando un urto frontale a 56 km/h, superiore a quello richiesto per eseguire queste prove.

Dal filmato si evince che dopo il devastante frontale non succede nulla di catastrofico come qualcuno vorrebbe far credere; non si verificano scoppi o incendi, e se qualcuno fosse presente nell’abitacolo potrebbe uscire indenne.

Mercedes spiega che l’estesa deformazione dopo l’impatto è causata dell’assorbimento dell’energia scaturita dalla collisione, evidenziando la “cella di sicurezza” che si crea nell’abitacolo e come le portiere rimangono intatte e possono essere aperte dopo l’incidente.

 

Il sistema ad alto voltaggio di EQA e EQS SUV è automaticamente disattivato durante la collisione. Il crash test è stato eseguito presso il Technology Centre for Vehicle Safety del Gruppo che si trova a Sindelfingen (Germania), in condizioni che sono quelle simili a quelle di strade extraurbane, collisioni che potrebbero ad esempio verificarsi in seguito a una azzardata manovra di sorpasso.

“La sicurezza fa parte del DNA di Mercedes-Benz ed è uno dei nostri impegni principali con tutti gli utenti della strada”, ha dichiarato Markus Schäfer, Chief Technology Officer e membro del consiglio di amministrazione di Mercedes-Benz Group AG. “Il recente crash test sfruttando due veicoli elettrici, lo dimostra. Tutti i nostri veicoli offrono livelli di sicurezza altrettanto elevati, indipendentemente dalla tecnologia adottata”. Il dirigente sottolinea gli impegni verso l’obiettivo noto come “Vision Zero”, strategia che mira a ridurre i feriti e le vittime da incidenti stradali, parte integrante dei piani industriali di molte aziende, soprattutto nel settore automotive.

