Con la beta 3 di macOS Monterey 12.3 più facile attivare Controllo Universale

Nella beta 3 di macOS Monterey 12.3 – versione al momento disponibile per i soli sviluppatori – Apple ha aggiornato “Controllo Universale”, la funzionalità che consente di usare una sola tastiera e lo stesso mouse o trackpad con più dispositivi (è ad eempio possibile passare dal Mac all’iPad il cursore del mouse o della tastiera prendendo automaticamente la forma più adatta al nuovo dispositivo, trasformandosi da freccia in cerchietto), senza bisogno di configurare nulla (funzione utile per chi lavora abitualmente con più dispositivi).

Da Preferenze di Sistema è possibile impostare più dispositivi (fino a tre) in modo che funzionino sempre con Controllo universale, senza bisogno di impostare nulla: con il mouse o il trackpad si spoata il cursore finché non compare sul secondo dispositivo ed è fatta: è possibile puoi passare da uno all’altro in modo semplicissimo.

Il sito 9to5Mac riferisce che nella beta 3 di macOS Monterey 12.3, Apple ha aggiunto la possibilità di richiamare “Controllo Universale” dalla sezione “Schermi” delle Preferenze di Sistema; in precedenza era possibile richiamare le opzioni di Controllo Universale dalla sezione “Avanzate” della sezione “Schermi” nelle Preferenze di Sistema.

Le altre funzionalità non sono cambiate, come sempre dalle Preferenze è possibile richiamare due voci dedicate a Universal Control. La prima voce è “Consenti al cursore e alla tastiera di spostarsi tra qualsiasi Mac o iPad vicini”; la seconda voce è “Sposta il puntatore oltre il bordo di uno schermo per connetterti a un Mac o un iPad vicini”.

Universal Control è compatibile con i MacBook Pro 2018 e successivi, MacBook Air 2018 e successivi, iMac 2019 e successivi, iMac Pro 2017, Mac mini 2020 e successivi, Mac Pro 2019, iPhone 7 e successivi, iPad Pro seconda generazione e successive, iPad Air terza generazione e successive, iPad sesta generazione e successive e iPad mini quinta generazione e successive.

