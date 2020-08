Mi5 il clone del Mi Watch di Xiaomi è servito a 17,19 euro in offerta lampo

Se siete alla ricerca di uno smartwatch che non sia affatto anonimo, ma che anzi nelle forme ne richiami uno ben più noto, come il Mi Watch Xiaomi, eccovi serviti. Prende il nome di Mi 5, tanto per ricordare il brand Xiaomi, e costa appena 17,19 euro in offerta lampo. Clicca qui per acquistare.

L’estetica, è inutile negarlo, è quella del Mi Watch, ad un decimo del prezzo. Offre funzioni di controllo chiamata, riproduzione musicale, elenco dei contatti frequenti, composizione vocale, chiusura a chiamata, chiamata SOS, risposta o rifiuto delle chiamate in arrivo. Non solo.

E’ un valido alleato per per il fitness, e permette il monitoraggio dell’esercizio, grazie alle funzioni di pedometro, corsa, tenendo traccia del chilometraggio, calorie bruciate e offrendo anche il controllo di diverse discipline sportive, come ciclismo, arrampicata e altri ancora.

Non manca il monitoraggio della salute e della frequenza cardiaca, la misurazione della pressione sanguigna, quella dei livelli di ossigeno nel sangue, e il monitoraggio del sonno. Lo smartwatch Mi 5 non disdegna nemmeno il reparto notifiche, permettendo di leggere quelle in entrate tra SMS e app terze parti come, WeChat, Skype, Facebook, Twitter, Line, WhatsApp e altre.

Naturalmente, l’orologio è compatibile sia con iOS, che con Android, è fatto in lega di zinco con il cinturino in silicone e propone una batteria da 200mAh, che si ricarica in circa 3 ore, e che permette uno standby compreso tra i 3 e i 15 giorni. E’ dotato di Bluetooth 5.0, per una connessione sempre stabile, con un ampio schermo da ben 1,54 pollici, e resistenza all’acqua IP67.

L’orologio pesa appena 29 grammi, e si acquista direttamente a questo indirizzo al prezzo scontato di 19,17 euro, in offerta lampo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.