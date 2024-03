Microsoft Office 2024 arriva in versione senza abbonamento

A tre anni di distanza dall’arrivo di Office 2021, Microsoft ha fatto sapere che è in arrivo Office 2024, la versione LTSC (Long-Term Servicing Channel) quindi senza abbonamento.

Office 2024 permetterà di sfruttare le versioni più recenti di Word, Excel e PowerPoint su Mac e PC senza bisogno di un abbonamento a Microsoft 365, e sarà disponibile anche in versione con contratto multilicenza.

Microsoft riferisce che Office 2024 includerà le nuove funzionalità di Outlook dedicate alla creazione e ricerca di messaggi, e decine di migliorie e funzioni dedicate a Excel, inclusi grafici dinamici e array, migliorie in termini di performance, sicurezza e accessibilità.

Come già visto con Microsoft Office 2021, anche per Office 2024 sarà garantito il supporto per cinque anni. Microsoft ritiene che con l’accelerazione del ritmo del cambiamento, è diventato fondamentale spostare il software in una cadenza più moderna, e che il “il software vecchio di dieci anni o più”, non in grado di avvantaggiarsi di determinate innovazioni “è difficile da proteggere e intrinsecamente meno produttivo”.

I prezzi per i privati non cambieranno: i prezzi di listino partono da 149 euro (versione Home & Student); è previsto invece un aumento del 10% per le versioni LTSC destinate alle imprese. Già ora Microsoft ha fatto sapere che Office 2024 non sarà l’ultima edizione disponibile con licenza perpetua, ma anche la prossima major release sarà disponibile in una versione senza abbonamento. Microsoft spinge ad ogni modo gli utenti a pensare alle versioni in abbonamento.

La formula Microsoft 365, tra l’altro, è fondamentale non solo per iPad ma anche per sfruttare funzionalità di collaborazione in tempo reale, funzioni basate su AI generativa nelle varie app e Microsoft Copilot, assistente e chatbot AI che combina la potenza dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) con i dati aziendali migliorando la produttività, con funzioni specifiche per Word, Excel, PowerPoint e non solo.

