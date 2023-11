Microsoft Copilot, l’assistente AI si usa su Mac e PC via browser

Microsoft ha lanciato un sito web dedicato dal quale è possibile sfruttare il suo chatbot e assistente AI Copilot: più precisamente si tratta di una web app che per il momento funziona in alcuni browser su Mac e PC, ma è destinato ad arrivare su ogni dispositivo.

L’annuncio è arrivato in concomitanza di Ignite 2023, evento annuale dedicato alle imprese e ai professionisti del digitale e delle nuove tecnologie in programma fino al 17 novembre a Seattle, nel corso del quale la multinazionale di Windows ha presentato le ultime novità sul fronte dell’Intelligenza Artificiale Generativa.

La web app è accessibile da Microsoft Edge e altri browser che integrano il “motore” Chromium, quindi anche Google Chrome, ed è utilizzabile sia da Mac che da PC Windows. Al sito in questione si accede partendo da questo collegamento.

Dopo avere eseguito il login con un account Microsoft, si presenta il chatbot Copilot al quale è possibile chiedere di tutto, scegliendo anche lo stile di conversazione: creativo, bilanciato oppure preciso.

Dall’interfaccia che permette di “chiacchierare” con il chatbot è possibile fare richieste di tutti i tipi, con domande del tipo: “Qual è una buona catena alberghiera economica che di solito ha una piscina?”, “Crea una tabella che mi aiuti a pianificare i pasti per le prossime due settimane”, “Scrivi un programma in C# per verificare se un numero è primo”, “Calcola la mia bolletta energetica se sono passato dal gas all’elettrico”, ecc.

Nella homepage che appare dopo aver effettuato l’accesso, sono indicati vari esempi di ciò che è possibile chiedere, comprese richieste simili a quelle che abbiamo indicato sopra, e si può chiedere un po’ di tutto, comprese barzellette, confrontare prodotti, scrivere un saggio, riassumere il contenuto di una pagina web, organizzare l’itinerario di un viaggio e moltissimo altro ancora.

Copilot invade tutti i software e servizi Microsoft

La disponibilità di un sito web ad hoc, è comoda perché non richiede obbligatoriamente l’accesso con un’app dedicata da dover scaricare. Microsoft ha integrato il suo Copilot dappertutto, compresi Word, Outlook, Teams, Azure e Windows in generale. Nell’ambito dell’evento Ignite 2023, Microsoft ha fatto sapere di stare ripensando la sua infrastruttura cloud per garantire l’ottimizzazione su ogni livello dello stack hardware e software.

Microsoft sta lavorando affinché in futuro ci sia “un Copilot per tutti e per ogni attività” e, in quest’ottica, sta ampliando gli strumenti dedicati per migliorare la produttività guidata dall’AI in vari ruoli e funzioni, andando oltre l’uso individuale.

Oltre a nuove funzionalità legate a Copilot in Microsoft 365, l’azienda ha annunciato anche ulteriori soluzioni tra cui: Copilot Studio (un tool low-code che consente alle aziende di costruire copilot personalizzati), Copilot for Service (per integrare l’AI generativa nel customer service).

Ancora Copilot in Microsoft Dynamics 365 Guides (per aiutare gli operatori in prima linea a risolvere problematiche complesse impreviste in modo rapido senza impattare sul normale flusso di lavoro) e Copilot for Azure (per semplificare operazioni IT di ogni giorno).

Microsoft ha riferito che Bing Chat e Bing Chat Enterprise diventeranno semplicemente “Copilot”. Copilot uscirà dall’anteprima e sarà generalmente disponibile a partire dal 1° dicembre. Per quanto concerne l’uso responsabile dell’AI, Microsoft ha esteso il Copyright Commitment ad Azure OpenAI Service promettendo di rilevare e mitigare i contenuti dannosi e “creare esperienze online migliori”.

Copilot su Mac e PC via browser, poi ovunque

L’assistente AI Copilot su Mac e PC sotto forma di web app non si ferma qui: il sito informa infatti che presto è prevista in arrivo una versione per Safari e anche per i browser dei dispositivi mobile, quindi arriverà anche su iPhone e Android.

In Microsoft Teams l’assistente AI potrà fare ordine e decorare virtualmente la stanza per renderla più presentabile nelle videochiamate. Per tutto ciò che riguarda l’Intelligenza artificiale rimandiamo alla sezione dedicata di macitynet.