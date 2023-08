Fitbit Versa 4, lo smartband che fa da smartwatch è al minimo: solo 141€

Fitbit Versa 4, ultima versione di uno dei modelli più venduti di Fitbit, va al minimo storico su Amazon: 141,euro, minimo storico e una sessantina di euro meno del prezzo ufficiale

Il FitBit Versa 4 è una modesta evoluzione di FitBit Versa 3. Ma in quanto tale rafforza l’identità di questa sorta di ibrido tra una smart band e uno smartwatch nel ruolo di concorrente di tanti prodotti di fascia anche più alta.

Rispetto a Fitbit Versa 3, il modello 4 presenta il doppio delle modalità di esercizio (40 contro 20); si colloca ad un livello superiore rispetto ad una smartband per l’integrazione con Google Maps che permette di vedere le indicazioni turn-by-turn sul polso grazie allo schermo (AMOLED da 1,58 pollici) di buona qualità e al GPS integrato.

Nel FitBit Versa 4 continuiamo ad avere vari sensori per tracciare il battito cardiaco, tenere conto delle calorie bruciate, ottimizzare l’allenamento, indicare percorsi di miglioramento della forma fisica e scoprire se ci si sta impegnando abbastanza per raggiungere i propri obiettivi. C’è anche l’assistente vocale integrato Google o Amazon Alexa per ottenere informazioni su notizie e meteo, impostare promemoria per andare a dormire e sveglie, controllare i dispositivi smart home. Infine Versa 4 può monitorare anche il livello di ossigeno nel sangue durante il sonno.

L’analisi del sonno, la batteria che dura fino a sei giorni (spegnendo il GPS e disattivando lo schermo sempre attivo, in caso contrario l’autonomia è intorno ai due giorni), sono gli stessi del Versa 3. Qui però al posto del pulsante di controllo capacitivo ne abbiamo uno meccanico.

Il FitBit Versa 4 è stato lanciato a 229 €. Ora costa sul sito di Fitbit 199€. Amazon lo propone con cassa oro rosa e bracciale rosa a 141 € il prezzo più basso visto fino ad oggi

