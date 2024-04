Microsoft OneNote disponibile per Apple Vision Pro

Microsoft ha annunciato la disponibilità dell’app OneNote per visionOS (il sistema operativo di Apple Vision Pro), sottolineando che lavora da tempo con Apple per portare queste “esperienze” su iPhone, iPad e Mac.

L’app OneNote per Vision Pro può essere sfruttata nella “tela” infinita dello spatial computing, sfruttata e mostrata fianco a fianco ad altre app di Microsoft quali Word, Excel e Teams (queste già da tempo disponibili per il visore di Apple) per le esigenze di gestione di appunti.

Con OneNote è possibile creare annotazioni digitali, pianificare e organizzare azioni, organizzare i contenuti in blocchi appunti che è possibile dividere in sezioni e pagine, evidenziare note da non trascurare (con tag quali “Importante” e “Da fare”), condividere blocchi appunti con colleghi, amici e familiari.

Molte funzioni sono le stesse disponibili nell’app per iPad, con possibilità di pianificare eventi, abbozzare diagrammi, salvare idee, tenere sotto controllo impegni, salvare le immagini di lavagne, salvare pensieri e idee aggiungendo annotazioni con un dito e sincronizzando tutto con l’app omonima per altri dispositivi e servizi, e ovviamente con funzioni di ricerca.

L’app per visionOS è ottimizzata per l’hardware di Vision Pro; si può usare a mani libere (es. per scrivere note a mano e ad abbozzare diagrammi) ma anche sfruttare una tastiera o un trackpad associato al visore tramite Bluetooth.

Microsoft riferisce di ulteriori novità in arrivo con i futuri aggiornamenti, inclusa la possibilità di inserire elementi da fotocamera e Foto, il Copilot (per consentire all’utente di effettuare richieste sfruttando l’Intelligenza Artificiale) e l’autenticazione a due fattori (l’app Microsoft Authenticator non è ancora disponibile per Vision Pro ma la Casa di Redmond riferisce di stare lavorando anche su questo).

Al momento sono supportati solo account personali e di lavoro non gestiti a livello aziendale.

Chi ha avuto modo di provare Vision Pro in anteprima è rimasto affascinato. A questo indirizzo cos’è e a cosa serve Vision Pro.