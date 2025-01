Micro Mobility svela Microlino Spider e la versione personalizzata

Pubblicità

Micro Mobility vuole ridefinire il panorama della micromobilità e ha presentato due novità al Salone dell’Auto di Bruxelles: l’anteprima mondiale del concept Microlino Spider e il lancio del Microlino Custom Program.

Microlino Spider Concept, l’anti pick-up



Quarta variante dell’iconica microcar, dopo la Microlino, la Microlino Lite e la Microlino Spiaggina, la Spider è indicata come progettata non solo per gli hotel e i golf club europei, ma anche come veicolo elettrico dedicato alle aree residenziali degli Stati Uniti.

“Gli Stati Uniti sono il più grande mercato al mondo per i golf cart, spesso utilizzati per il trasporto personale all’interno dei quartieri. È proprio per questo motivo che abbiamo creato la Microlino Spider”, afferma il presidente Wim Ouboter. “Consideratela come l’antitesi dei massicci pick-up elettrici: non è stata pensata per il 5% dei viaggi in cui è necessario trasportare molto, ma per il 95% dei casi in cui si viaggia soli e si va a lavoro”.

Sebbene gli Stati Uniti abbiano categorie di veicoli diverse rispetto all’Europa, i veicoli come la Microlino Spider sono autorizzati a circolare sulla maggior parte delle strade con un limite di velocità pari o inferiore a 35 miglia orarie, presente in più della metà delle strade totali del Paese.

Mantenendo il DNA distintivo del design della Microlino, la Spider introduce diverse differenze chiave. I pannelli laterali sono stati eliminati, consentendo ai conducenti e ai passeggeri di salire e scendere con la facilità e lo stile dei golf cart. Il tetto aperto può essere integrato con un telo opzionale per offrire una copertura se necessaria, mentre i sedili sono stati ridisegnati per facilitare l’ingresso dal lato anziché dalla tradizionale porta anteriore.

Sono presenti inserti decorativi in legno sul volante e sulle protezioni d’accesso, mentre la vernice cambia la percezione del colore alternando tonalità di blu, verde e viola a seconda della luce. All’interno si evidenziano dettagli in bianco e blu.

Sebbene si tratti ancora di un concept, Micro Mobility intende portare la Microlino Spider sul mercato statunitense come alternativa più elegante e sicura ai golf cart, ideale per le commissioni personali. Le sue specifiche tecniche saranno simili a quelle dell’attuale Microlino, idonee alle normative statunitensi.

Pesonalizzare la Microlino

La personalizzazione arriva a un livello superiore con il programma Microlino Custom. Il produttore riferisce di oltre mille opzioni di personalizzazione per gli esterni ( colori della carrozzeria, del tetto, delle finiture, dei copriruota e del logo), interni (pacchetti standard e premium) e btteria (tre opzioni – 5,5 kWh, 10,5 kWh e 15 kWh).

Il configuratore online, sviluppato in collaborazione con lo studio di design italiano Whivestudio, sfrutta la tecnologia Unreal Engine, consentendo di visualizzare i progetti in tempo reale.

Il produttore afferma che la produzione della Microlino in Italia a Torino offre un vantaggio strategico rispetto agli altri concorrenti di questo segmento che di solito producono veicoli in Nord Africa o in Asia, evidenziando la “maggiore flessibilità” che permette un livello di personalizzazione unico nella sua categoria e il rispetto dei “più alti standard di qualità e sostenibilità”.

Le prime Microlino personalizzate saranno consegnate a partire dalla primavera del 2025.