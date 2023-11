Microsoft Edge tradurrà i video in tempo reale

Presto i video sul web non saranno più un mistero per nessuno: con Microsoft Edge infatti basterà premere un pulsante per far sì che i dialoghi vengano tradotti nella propria lingua e in tempo reale.

Questa funzionalità pare sia attualmente in fase di test e come prima versione sarà in grado di tradurre i video in quattro lingue: inglese, francese, spagnolo e russo; ma più avanti è auspicabile che verranno introdotte anche altre lingue, così da eliminare completamente la barriera linguistica che impedisce di comprendere quei filmati in lingua straniera che circolano in rete.

Come funziona

Il fatidico pulsante sarebbe apparso alcune settimane fa su Canary Channel, un canale di test presente all’interno del programma Windows Insider, ma al momento pare sia presente soltanto fisicamente in quanto, attivandolo, non avviene alcuna traduzione. C’è solo il menu a discesa contenente le lingue di destinazione disponibili, ma la funzione deve essere ancora attivata ai beta tester, sicché per capire come funziona bisognerà attendere l’avvio dei test.

Perché cambia tutto

La novità comunque è degna di nota per diversi motivi. Innanzitutto alla base c’è tanta esperienza: Microsoft infatti opera nel settore delle traduzioni da diversi anni, con un primo avvio nel 2015 attraverso il lancio della piattaforma di traduzione in tempo reale appositamente progettata per Skype. Questa tecnologia è stata migliorata costantemente nel corso degli anni: l’ultima volta è accaduto l’anno scorso col lancio di TruVoice, una funzionalità governata dall’AI che non solo traduce nella propria lingua quel che dice una persona straniera su Skype, ma lo fa usando anche la sua stessa voce.

Nonostante per ora questo pulsante abiliti soltanto la traduzione tramite sottotitoli, è interessante anche perché sarebbe in grado di tradurre qualsiasi filmato presente in rete: mentre infatti una opzione simile è presente su YouTube da diversi anni, funziona appunto soltanto per i video pubblicati su tale piattaforma.

Con la soluzione di Microsoft invece basterà semplicemente utilizzare il suo browser, in quanto l’app sarebbe in grado di rilevare il filmato presente in una qualsiasi pagina web e, se i dialoghi appaiono in una lingua diversa da quella di sistema, allora il nuovo pulsante farà la magia.