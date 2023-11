Black Friday in anticipo, la PS5 con disco e Call of Duty MW III sconto top a 495 euro

Se siete alla ricerca di un bel regalo di Natale approfittando dell’offerta Black Friday (in vista del quale vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram con tutti i migliori sconti) che arriva in anticipo, dovreste andare a guardare su Amazon dove la PS5, versione con disco, si compra con Call of Duty Modern Warfare III a solo 495 euro.

Ovviamente, PS5 non ha certo bisogno di presentazioni. Si tratta dell’ultima console rilasciata da Sony, che a breve vedrà un restyling con dimensioni ridotte, ma non anche modifiche hardware. Questo vuol dire che la PS5 “fat”, quella più grande, avrà la stessa potenza del modello di prossima uscita slim.

C’è da dire, anzi, che Sony toglierà dal mercato le PS5 più grandi, non appena termineranno le scorte. Questo vuol dire che se vi piace l’estetica della console attuale, è arrivato il momento di acquistarla, prima che scompaia dal mercato.

L’offerta attuale su Amazon è delle più convenienti: se siete fan di Call of Duty, l’ultimo episodio è incluso nel bundle di vendita, che nel complesso costa 495 euro. Questo significa che avete il gioco in omaggio o, se vogliamo, che comprate la PS5 a 425€ visto che il gioco costa 70€.

Per acquistarla è sufficiente cliccare direttamente a questo indirizzo.