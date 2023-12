Microsoft, il Copilot AI disponiible per iPhone e iPad

Microsoft ha annunciato la disponibilità per iPhone e iPad di Copilot, strumento basato sull’AI generativa indicato come in grado di “liberare tempo da attività di routine, aumentare la creatività e dare spazio a nuovi scenari di crescita, innovazione e ingegno umano”.

A pochi giorni dalla versione per Android, Microsoft ha rilasciato la versione per iOS (iPhone e iPad). L’app consente di interrogare il chatbot su questioni di tutti i tipi e ottenere risposte dall’Intelligenza Artificiale. Nello specifico, le risposte sono ottenute da GPT-4 di OpenAI, ultima versione del modello linguistico di grandi dimensioni multimodale.

Microsoft spiega che l’assistente è in grado di “aumentare la produttività”, svolgendo diversi compiti, ad esempio: redigere mail, comporre storie e sceneggiature, riassumere testi complessi, traduzione, revisione e ottimizzazione di contenuti multilingua, creare itinerari di viaggio personalizzati, scrivere e aggiornare curriculum e molto altro.

Copilot per iOS/iPadOS (si scarica da qui) consente, tra le altre cose, di trasformare testi in immagini, con peculiarità definite avanzate rispetto a strumenti simili (tenendo conto correttamente, ad esempio, delle dita delle mani).

Microsoft sta integrando il Copilot in vari prodotti, inclusi Windows 10 e 11, e si vocifera che future versioni di Windows sfrutteranno ancora più a fondo funzionalità dedicate all’IA.

L’AI generativa sta trasformando il panorama competitivo globale, accelerando il cambiamento tecnologico e aprendo a nuovi scenari di crescita economica e sviluppo sociale. Una ricerca di The European House – Ambrosetti e Microsoft Italia ha calcolato che un’adozione pervasiva dell’AI generativa può produrre, a parità di ore lavorate, fino a 312 miliardi di euro di valore aggiunto annuo, pari al 18% del PIL italiano. A parità invece di ricchezza prodotta, l’uso di strumenti di AI generativa possono liberare un totale di 5,4 miliardi di ore, che possono essere dedicate ad altre attività più strategiche e a valore. I vantaggi dell’AI generativa sono trasversali a tutti i settori: attualmente, il settore finanziario, manifatturiero e sanitario (e scienze della vita) sono i mercati più maturi nell’ambito dell’uso di AI generativa. I processi aziendali che ne stanno traendo maggiori benefici, grazie a una più efficiente gestione di grandi quantità di dati, sono la R&S, la progettazione e la produzione e supply chain. A livello globale, McKinsey stima il potenziale economico dell’AI generativa in un valore compreso tra $2.600 miliardi e $4.400 miliardi all’anno, pari al PIL di un Paese come il Regno Unito.

