Fare foto con iPhone, i migliori accessori

Da diverso tempo gli iPhone (come molti altri smartphone) sono diventati uno strumento importante per tutti i fotografi. Gli ultimi modelli sono al livello di eccellenti compatte e in situazioni specifiche possono tranquillamente supplire ad una Reflex digitale. Per tantissime persone un iPhone è la macchina fotografica principale, oltre che per le sua caratteristiche tecniche, per la sua versatilità, facilità nel trasporto e le molteplici possibilità che offre. In questo contesto però è anche possibile migliorare e rendere più flessibile un iPhone usando specifici accessori. Sul mercato ce ne sono decine di migliaia adatti a tutti gli scopi. Abbiamo provato a selezionare i 12 migliori per iPhone, i più utili per i compiti più comuni.

Treppiede Pixi Manfrotto

Un piccolo treppiede da tavolo, praticamente tascabile, con un morsetto in grado di temere ben fermo lo smartphone, è la prima esigenza di ciascuno. Il Pixi di Manfrotto, con attacco da 1/4″ e la ganascia inclusa nel prezzo, è uno dei più apprezzati in assoluto.

Non solo è utile per posizionare l’iPhone sul tavolo, mantenendolo fermo, ma funge anche da manico ergonomico per impugnare al meglio il terminale, soprattutto durante le riprese video. Da chiuso ha una lunghezza di 26 cm, con un peso di 220 grammi.

Costa 36 euro.

JOBY Gorillapod mobile Rig

Se siete alla ricerca di un treppiede un po’ più versatile, certamente incrementando il budget a disposizione, oltre che la grandezza della periferica, ecco il GorillaPod Mobile Rig. E’ studiato per essere afferrato, ma lo si può anche avvolgere per posizionarlo intorno a qualsiasi struttura.

Il classico design dei Gorillapod , con sfere e prese con impugnature in gomma è qui affiancata dal Pro Mount, un morsetto di bloccaggio sicuro per qualsiasi smartphone che permette di regolare facilmente l’inclinazione di 180° e la modalità orizzontale/verticale secondo necessità per lo streaming live, vlogging, snapchat e le storie di Instagram. Permette di aggiungere fino a 3 dispositivi come microfoni, luci e action cam tramite connessioni 1/4-20. Include due bracci GorillaPod a 6 prese con connessioni 1/4-20, più 2 attacchi Cold Shoe e 1 attacco per GoPro.

Costa circa 100 euro.

DJI Osmo Mobile 3

Uno stabilizzatore, un Gimbal, è fondamentale per stabilizzare le riprese, inseguire un soggetto, fare riprese creative. Tra i migliori sul mercato c’è DJI Osmo Mobile 3, che Macitynet ha in questa recensione, ricavandone impressioni positive. Probabilmente si tratta di uno dei migliori acquisti al momento, non fosse che per il suo fattore forma, completamente pieghevole e facilmente trasportabile, oltre che per la qualità di cui è noto il brand. È leggero con una autonomia fino a 15 ore.

La forma non ostruisce più le porte di ricarica e quella audio, consentendo una facile connessione quando si carica il dispositivo o rendendo estremamente semplice l’uso di microfoni esterni, cosa che non era presente nel modello precedente. Ha uno stabilizzatore elettronico a 3 assi con un nuovo design e un meccanismo di bloccaggio che occupa molto meno spazio rispetto a Osmo Mobile 2, controllo Quick Roll che commuta il gimbal dalla modalità verticale a quella orizzontale senza la necessità di rimuovere il telefono.