I migliori trolley per MacBook e PC portatili

I viaggiatori abituali sanno bene cosa vuol dire portarsi dietro il computer tutti i giorni: i lunghi spostamenti, magari anche con più di un cambio dei mezzi pubblici, possono essere davvero snervanti, e va a finire che si arriva in ufficio già esausti. Per allegerire questa fase può essere utile dotarsi di una borsa-trolley fatta apposta per custodire il computer portatile e tutti gli altri accessori e oggetti utili per questo genere di trasferte perché consentono di trasportare anche carichi piuttosto pesanti con estrema leggerezza grazie al sistema di ruote per il trascinamento della borsa.

Su Amazon ne esistono centinaia ed è per questo motivo che abbiamo pensato di raccogliere in questo articolo i migliori e che possono eventualmente funzionare anche in altri contesti e in tutte quelle attività che esulano dal contesto lavorativo, come ad esempio a scuola o in vacanza, magari affiancati ai valigioni, o più in generale che possono eventualmente essere usati anche come borse o zaini tradizionali.

Tutte le soluzioni che vi proponiamo di seguito sono contraddistinte da un sistema di trolley che si compone di due ruote sul fondo e di un’ampia maniglia telescopica che consentono appunto di trascinare la borsa semplicemente poggiandola a terra e inclinandola leggermente rispetto alla pavimentazione. Chiudendo totalmente questa maniglia, il trolley si trasforma in una borsa tradizionale, che può quindi essere sollevata e trasportata con la classica tracolla o maniglia, così come gli zaini, una volta richiusa la maniglia, possono essere portati comodamente in spalla, facilitando così gli spostamenti lungo le scalinate, i ciottolati e tutte quelle aree in cui il trascinamento per mezzo delle ruote risulterebbe scomodo o difficoltoso.

I trolley per PC portatili si possono suddividere in due macro-categorie: gli zaini e le borse, queste ultime disponibili sia in tessuto in modo da poterne adattare le dimensioni in base al contenuto, sia con struttura esterna rigida che consentono di poter essere impilate anche nel mezzo di altre borse e valigie, più indicate per i viaggi in treno e in aereo.

Samsonite Pro-DLX 5

Per chi ha un computer con schermo non più grande di 15,6 pollici un’ottima soluzione è data dal Samsonite Pro-DLX 5, che ha un’ampia capacità (37 litri) e le sue dimensioni possono essere eventualmente ampliate aprendo una cerniera in modo da avere un volume pari a 46 x 33 x 25 centimetri. Costruita in nylon balistico resistente e dotata di un comparto imbottito per tablet e computer portatili, presenta una tasca con protezione da RFID dove poter inserire una carta di credito estraibile con più facilità e presenta il sistema Easy Pass che consente di ricaricare i dispositivi elettronici senza estrarli dalla borsa sfruttando la tasca interna costruita per poter ospitare una powerbank. Sul retro presenta anche un ampio scompartimento all’interno del quale è possibile riporre una camicia piegata e stirata, in modo tale da potersi presentare in ufficio puliti e profumati.

E’ in vendita su Amazon al prezzo di 305 euro.

Samsonite GuardIT 2.0

Della medesima linea segnaliamo anche il Samsonite GuardIT 2.0, capace di ospitare computer portatili più grandi (con schermo la cui diagonale è pari o inferiore ai 17,3 pollici) con capacità pari a 26,5 litri e con dimensioni massime pari a 46 x 36 x 21 centimetri. Presenta una tasca frontale per gli effetti personali e tasche interne per separare documenti e altri oggetti. C’è il porta penne e ovviamente la tasca imbottita dedicata a PC e tablet, con banda in velcro per bloccarli al suo interno. Anche qui c’è un Comparto principale per abiti con chiusura a zip con bande elastiche per tenere gli indumenti in ordine e una cerniera superiore per nascondere il carrello di traino una volta chiuso.

E’ in vendita su Amazon al prezzo di 135 euro.

Amazon Basics ZH1310215R3

Chi vuole spendere meno può eventualmente optare per il modello di Amazon Basics, capace di ospitare computer portatili aventi dimensioni dello schermo la cui diagonale non supera i 16 pollici. Misura 40 x 32 x 5 centimetri ed è perciò più compatta rispetto ai due modelli sopracitati, tanto che può essere facilmente posizionata sotto ai sedili in aereo. Presenta una tasca frontale con chiusura lampo per riporre l’essenziale o oggetti dell’ultimo minuto e che funziona anche come mini-cancelleria a portata di mano grazie agli scomparti che tengono in ordine gli oggetti. Include due scomparti per blocchi da appunti e altri più piccoli per penne e pennarelli, oltre a uno spazio per cellulare, uno per biglietti da visita, post-it e altro. Lo spazioso scomparto principale con chiusura lampo è perfetto per riporre libri pesanti, raccoglitori ingombranti e quaderni. Sia gli studenti che i professionisti apprezzeranno la capienza della custodia, che permette di trasportare documenti importanti. Lo stesso scomparto può anche essere utilizzato per riporre un cambio di vestiti durante i viaggi brevi.

E’ in vendita su Amazon al prezzo di 49,18 euro.

Targus TBR003EU

La borsa Targus TBR003EU si trova nella stessa fascia di prezzo della precedente ed è progettata in modo da proteggere i computer portatili con schermo fino a 15,6 pollici. Presenta una imbottitura in gommapiuma a cellule chiuse a protezione del PC, mentre il rivestimento esterno è realizzato in poliestere 1200D idrorepellente per tenere all’asciutto gli effetti personali in caso di pioggia. Il pannello frontale apribile tramite cerniera include varie tasche portapenne, uno slot per biglietti da visita, una tasca con cerniera, una tasca per cellulare e un’ampia tasca per conservare accessori aggiuntivi. Anche qui possono essere riposti alcuni indumenti all’interno di un’apposita sezione della borsa in modo tale da poter affrontare un pernottamento o un rapido cambio abiti in ufficio.

E’ in vendita su Amazon al prezzo di 45,83 euro.

Samsonite Guardit 2.0

Chi alla borsa preferisce lo zaino può optare per il Samsonite Guardit 2.0 che, come si intuisce dal nome, fa parte della stessa linea di una delle borse citate in precedenza. Si tratta però come dicevamo di uno zaino, quindi con un approccio completamente diverso sia al trasporto senza trolley sia come disposizione degli oggetti e accesso alle varie tasche. In questo caso abbiamo a che fare con uno zaino che può ospitare computer fino a 15,6 pollici avente dimensioni pari a 48 x 33,5 x 20 centimetri e una capacità di 22 litri. Presenta una tasca morbidamente foderata per occhiali da sole, biglietti e altri effetti di piccole dimensioni e propone un’organizzazione interna in linea con le esigenze del business man: comparto principale con area per documenti, comparto imbottito per laptop con tasca aggiuntiva per tablet, porta penne e tasca per smartphone.

E’ in vendita su Amazon al prezzo di 125 euro.

Samsonite Pro-DLX 5

Anche questo zaino appartiene ad una linea di trolley disponibile anche in versione borsa: adatta per tablet fino a 10,1 pollici e computer portatili fino a 15,6 pollici, pesa 2,8 chili, ha dimensioni pari a 55 x 40 x 20 centimetri e una capacità di 41 litri. Presenta una chiusura TSA con cavetto e una tasca laterale To Go per piccoli oggetti, oltre a una tasca con protezione da RFID situata sulla tasca posteriore verticale della smart sleeve. Anche qui troviamo tasche imbottite di alta qualità per laptop/tablet e un’organizzazione business con varie tasche e il sistema EasyPass per la gestione dei cavi caricabatterie che, attraversando i vari comparti della borsa, consentono la carica dei dispositivi elettronici senza doverli estrarre dalla borsa.

E’ in vendita su Amazon al prezzo di 275 euro.

Piquadro BV3148OS/TO

Se siete stanchi del solito nero, tra gli zaini una valida soluzione è il Piquadro BV3148OS/TO, che per la copertura esterna in pelle combina diverse gradazioni di tortora ma ci sono tante altre combinazioni ci colore per uno zaino trolley tra i più eleganti ed originali. Si tratta di uno zaino con capacità pari a 39 litri e le cui dimensioni sono pari a 53 x 38 x 21 centimetri, con un peso che ruota intorno ai 2,8 chilogrammi. Presenta due scomparti: uno più capiente per gli abiti, dotato di cinghie elastiche per tenerli in ordine e un taschino porta biancheria, e uno più sottile per l’ufficio, dove troviamo invece due tasche separate per PC da 17,3 pollici e iPad. E’ inoltre dotato di un sistema di espansione per aumentare il volume in caso di necessità. Sulla facciata frontale c’è una tasca di rapido accesso per poter riporre documenti di viaggio e smartphone, lateralmente invece c’è una piccola tasca porta ombrello (o bottiglia); sul fondo, due taschini fatti apposta per riporre la cavetteria.

E’ in vendita su Amazon al prezzo di 399 euro.

Pilota Pro Plus Black

Tra i migliori trolley per PC in formato rigido segnaliamo il Pilota Pro Plus Black, costruito in vera pelle bovina dotato di ruote con cuscinetti a sfera e un vano porta computer. Misura circa 49 x 39 x 24 centimetri e nella parte superiore presenta uno slot porta penna e un taschino con zip per piccoli oggetti. Sono inoltre presenti alcune tasche esterne e una chiusura con lucchetto a combinazione.

E’ in vendita su Amazon al prezzo di 98 euro.

Xiaomi Metal Carry-on Luggage 20″

Per finire, tra le soluzioni rigide è una buona scelta anche lo Xiaomi Metal Carry-on Luggage 20″, dotato di uno scompartimento con cinghie regolabili a forma di Y per riporre i vestiti in modo ordinato e di uno scomparto removibile per i piccoli oggetti. La particolarità, come si evince dall’immagine, è data dalla robustezza strutturale del telaio, costruito in lega di alluminio-magnesio serie 6 che offre una buona resistenza alla pressione esterna. Anche gli angoli sono rinforzati per proteggere la borsa dagli urti e ci sono 4 cuscinetti per impedire il contatto diretto tra il bagagliaio e il terreno, evitando i graffi. Offre inoltre due chiusure con funzione TSA certificata per passare la dogana in sicurezza, le ruote sono realizzate in materiale TPE altamente elastico che migliora l’assorbimento degli urti e riduce il rumore e presentano cuscinetti a sfera per poter muovere liberamente il trolley in qualsiasi direzione.

E’ in vendita su Amazon al prezzo di 199,99 euro.

