Aspirapolvere Xiaomi smart e wireless per la vostra casa: quale scegliere

E’ ormai da tempo che gli aspirapolvere smart hanno assunto importanza crescente all’interno di una casa intelligente, con possibilità di gestirli tramite applicazioni su smartphone, se non addirittura con comandi vocali tramite gli assistenti Google o Alexa.

Nella categoria, tra i tanti, spicca certamente il brand Xiaomi, sinonimo di un ottimo rapporto qualità prezzo. Ecco i migliori aspirapolvere smart Xiaomi che potete acquistare per la vostra casa.

In questa guida all’acquisto divideremo i robot aspirapolvere in due diverse categoria. La prima è quella dei classici robot per la pulizia automatici, mentre la seconda è quella delle scope elettriche, o degli aspirapolvere verticali, (alla Dyson, per intenderci).

Robot Aspirapolvere smart

Xiaomi Roborock S6

Si tratta di una delle nuove serie Xiaomi, il vero successore della nota serie Roborock S50. Rispetto al predecessore gode di numerose migliorie, tra cui un processore quad core a 32 bit, che consente una migliore mappatura della casa, anche grazie ad un algoritmo migliorato.

Roborock S6 offre una potenza di aspirazione di 2000pa, e una batteria da ben 5200 mAh. Oltre ad aspirare offre anche il serbatoio per l’acqua per lavare i pavimenti. Tra i pregi, è compatibile anche con gli assistenti vocali Google e Alexa.

Costa 539 euro e si acquista da questo indirizzo, nella colorazione nera.

Xiaomi Mi Robot 1S

Anche in questo caso ci troviamo di fronte all’ultimo modello di questa serie Xiaomi Mi. Tra le sue principali caratteristiche un rinnovato sensore laser LDS che analizza l’ambiente a 360 gradi per 5 volte al secondo, con l’algoritmo SLAM che crea un percorso ottimale per la pulizia.

Anche in questo caso abbiamo una potenza di aspirazione di 2000 pa con batteria da 5200 mAh che a detta del produttore assicura quasi 3 ore di autonomia. Tra le novità di questo robot la sua capacità di monitorare lo stato del contenitore per la polvere e inviare una notifica su smartphone quando p arrivato il momento di sostituirlo.

Costa 349 euro e si acquista direttamente da qui.

Xiaomi Viomi V2 Pro

VIOMI V2 è uno dei tanti robot aspirapolvere facenti capo all’universo Xiaomi. In questo caso si tratta di un’unità in grado di aspirare i pavimenti e di lavarli grazie all’apposito serbatoio d’acqua. Il robot in questione è dotato di 12 sensori, di sistema SLAM per calcolare il percorso di pulizia migliore e di sensori LDS per analizzare l’ambiente a 360 gradi.

Tra i suoi punti di forza la possibilità, come per gli altri sopra elencati, di superare ostacoli alti 2 cm, facilitando le pulizie dei tappeti. Ha una potenza di aspirazione di 2100 pa, con un serbatoio 2-in-1 che può ospitare 300 ml di povere e 200 ml d’acqua.

Costa 389 euro e si acquista da qui.

Xiaomi Roborock S55

Commercializzato anche con il nome Roborock Sweep One, questa nuova versione è dotato anche di serbatoio per l’acqua, così da poter pulire i pavimenti, oltre che raccogliere polvere.

Anche in questo caso sono presenti sistemi SLAM e LDS, con l’aggiunta di un nuovo sensore di prossimità ToF che permette all’aspirapolvere di restare a pochi centimetri dai muri, migliorando così la pulizie nelle aree più difficili, grazie alle spazzole laterali.

Potenza di aspirazione pari a 2000pa e filtro HEPA lavabile, rivestito in Teflon con disegno anti capelli e peli di animale. La batteria è da 5200 mAh per un’autonomia stimata di 2 ore e mezza.

Costa 359 euro e si acquista direttamente da questo indirizzo nella sua colorazione nera. La versione bianca del Mi Robot 2 Roborock S50 si acquista da qui a 379 euro.

Xiaomi Mi Home Robot

Xiaomi Mi Home Robot fa parte di quella schiera di aspirapolvere appartenenti alla categoria Smart Home di Xiaomi, dotato di un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Potenza da 2100pa e batteria da 3200 mAh. Naturalmente, si abbina all’app Mi Home di Xiaomi, disponibile sia sul Google Play che su Apple Store. Non mancano sensori anti collisione, sistema LDS e possibilità di superare ostacoli di 2 cm.

Costa 369 euro nella colorazione nera e si acquista direttamente da qui.

Aspirapolvere wireless verticali

XIAOMI ROIDMI NEX Aspirapolvere

ROIDMI NEX è uno tra gli ultimi aspirapolvere verticali senza fili della società, una versione aggiornata e rivista del precedente modello ROIDMI F8. Propone naturalmente motori brushless a lunga durata, con potenza di aspirazione di 23500 PA e 145 AW.

Propone un sistema di risparmio batteria BMS-X, che grazie alla capacità nominale di 2500 mAh consente un utilizzo per 60 minuti nella modalità standard. E’ dotato anche di un serbatoio dell’acqua di 160 ml, posizionato sulla parte superiore della spazzola, così da poter aspirare e lavare contemporaneamente.

Costa 379 euro e si acquista da qui.

Xiaomi Roidmi F8E

Senza dubbio elegante, silenziosa ed equipaggiata con un motore brushless che fornisce 80000 rotazioni al minuto e una potenza di 300W totali, con potenza di aspirazione di 80W e 17000Pa.

L’aspirapolvere riesce a generare un volume d’aria di 950L al minuto, il tutto con una rumorosità che non supera mai i 75db(A). La batteria ha una capacita che offre autonomia per 40 minuti, dopo una ricarica di circa 2 ore e mezza.

Costa 189 euro e si acquista da qui.

Xiaomi Mi

La serie Mi approda anche nel settore di scope elettriche verticali. La tecnologia a 9 cicloni offre una potenza di aspirazione pari a 100AW, mentre il filtro a 5 passaggi cattura il 99,97% delle particelle di polvere e previene l’inquinamento secondario.

Elemento caratteristico della scopa, oltre che la sua eleganza e il design minimale, è che tutti gli elementi, eccezion fatta per motore e spazzola, sono lavabili.

Costa 249 euro e si acquista da qui.

Xiaomi JIMMY JV53

Il modello di scopa JIMMY JV53 propone un motore digitale a 100.000rpm, 125AW, 20000Pa, 425W, e un’autonomia di 45 minuti. E’ dotata di un filtro HEPA a 4 livelli, e la particolarità sta nella dotazione di servizio.

In confezione sono presenti numerosissimi accessori, come la spazzola anti acari, quella motorizzata per pavimento e tappeti, e altre piccole spazzole che assicurano una pulizia più comoda in tutti gli angoli della casa.

Costa 189,99 euro e si acquista da qui. Grazie al codice sconto JV53MACSPECIALE avrete uno sconto di 10 euro.

Xiaomi Dreame V9

Tra le peculiarità di questa Dreame V9, la potente aspirazione di 120AW, 20.000Pa, e 100.000 giri al minuto. Pesa appena 1,5 kg, quindi molto leggera per la categoria, e propone in confezione numerosi accessori.

Peraltro, la batteria da 2500 mAh assicura una pulizia per un periodo di 60 minuti, quindi idonea a pulire una casa di grandi dimensioni.

Costa 219 euro e si acquista direttamente da qui.

Xiaomi JIMMY JV51

Caratteristiche tecniche d’eccezione anche per questa JIMMY JV51, con motore digitale da 100000 giri al minuto, potenza totale 400W, e 115Wa.

Offre un tubo in alluminio resistente ma flessibile per consentire un movimento guidato senza stress per il polso, mentre la spazzola ha una struttura di pettinatura innovativa in grado di separare tutti i capelli durante la pulizia. Dotata di filtro HEPA e di contenitore da 0,5 litri.

Costa 179,99 euro e si acquista da qui. Grazie al codice sconto JV51MACSPECIALE avrete uno sconto di 20 euro.

Xiaomi JIMMY JV71

Design meno minimale per questa JV71, pensata per una pulizia a 360 gradi, grazie alle varie spazzole a disposizione.

La pulizia deriva da un potente motore brushless da 400W in grado di sviluppare circa 100.000 giri al minuto e generare una potenza di 130AW per un angolo di 18Kpa. Il Motore è alimentato da una batteria da 2500 mAh, per un’autonomia di 45 minuti.

Costa 269,99 euro e si acquista da qui. Grazie al codice sconto JV71MACSPECIALE avrete uno sconto di 30 euro.

Tutte le offerte includono spedizione gratuita dall’Italia e garanzia di due anni.

Infine per tutto il catalogo Geekmall è disponibile un codice sconto da 5€ “MACITYNET5” che può essere utilizzato per una spesa minima di 100€.