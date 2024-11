Per il Black Friday 2024 regalatevi una di queste sedie gaming in sconto

Pubblicità

Acquistare una sedia gaming è una scelta che unisce comfort, ergonomia e design, pensata per chi passa molte ore davanti al computer, sia per giocare che per lavoro. Peccato che spesso queste sedie abbiano un costo particolarmente elevato, che le rendono inaccessibili ai più. Ed allora, il Black Friday 2024 è una occasione per acquistarne una ad un prezzo davvero vantaggioso. Elenchiamo quelle che al momento risultano tra le migliori per rapporto qualità prezzo, tenendo conto degli sconti in corso.

Il perché di una sedia gaming

Anzitutto, la scelta di una sedia gaming non è soltanto valida per chi effettivamente gioca al PC o Mac. Si tratta di sedie che, in generale, sono progettate per offrire un supporto ottimale alla schiena, riducendo tensioni e migliorando la postura.

Tra le caratteristiche principali che sono comuni a molte delle sedie gaming presenti in commercio troviamo cuscini regolabili per il supporto lombare e cervicale, braccioli adattabili e, alle volte, anche uno schienale reclinabile fino a 180 gradi.

Inoltre, la maggior parte delle sedie gaming in commercio si distinguono anche per materiali resistenti, come ecopelle o tessuti traspiranti, oltre a restituire nel complesso un’estetica moderna che arricchisce qualsiasi setup.

Oltre ai materiali esterni di qualità, queste sedie presentano cuscini realizzati con schiuma ad alta densità, che assicura supporto duraturo senza deformarsi. Alcuni modelli premium usano memory foam per adattarsi meglio alla forma del corpo.

Inoltre, il pistone che assicura la base alle ruote sono a gas certificati (solitamente di classe 3 o 4) per garantire sicurezza e robustezza. Questo garantisce la possibilità di supportare carichi da 100 kg fino a oltre 200 kg.

Ovviamente, queste sedie offrono massima versatilità, perfette non solo per giocare, ma anche per lavoro o studio, migliorando il comfort quotidiano.

Ecco, allora, quali sono quelle da acquistare in questo Black Friday 2024 con il massimo sconto:

DXRacer PRINCE

Questa sedia da gaming e da ufficio, appositamente progettata per gli eSports, combina un design ergonomico con funzionalità premium. Offre braccioli regolabili 1D, uno schienale reclinabile e un’unità di controllo che consente funzione basculante e blocco. Include cuscini lombari e poggiatesta per garantire massimo comfort durante lunghe sessioni al PC o alla console.

La struttura è robusta, con una base a ruote in nylon, un telaio in acciaio resistente e un’imbottitura traspirante in schiuma fredda, mentre il rivestimento in ecopelle di alta qualità aggiunge stile e durabilità. Supporta utenti fino a 185 cm di altezza e una capacità di 150 kg, grazie al pistone resistente e affidabile.

Si acquista su Amazon in sconto a 209 euro.

Oversteel ULTIMET similpelle

Disponibile in 8 tonalità vivaci, tra cui nero, blu e arancione, questa sedia propone una struttura davvero resistente, in grado di supportare fino a 120 kg, con una robusta base in nylon e pistone di classe 3 e ruote da 50 mm

Realizzata in similpelle premium, include schiuma ad alta densità e cuscini regolabili. In questo caso c’è pure lo schienale reclinabile fino a 180°.

Per il Black Friday la trovate a 128,99 euro direttamente a questo indirizzo.

Oversteel ULTIMET tessuto

E’ disponibile anche una versione in tessuto, questa disponibile in 6 colori: Nero, Nero-Bianco, Nero-Blu, Grigio, Grigio-Bianco e Grigio-Blu.

Anche in questo caso supporta fino a 120 kg di peso, propone una base in nylon da 350 mm con pistone classe 3 e ruote da 50 mm, ma a differenza della precedente, è realizzata in tessuto traspirante di alta qualità, sempre con schiuma ad alta densità per la seduta.

Offre anche cuscino cervicale e lombare personalizzabile, braccioli regolabili in altezza e inclinazione 2D con meccanismo basculante alla base della sedia. Anche in questo caso lo schienale è reclinabile fino a 180 gradi.

Al momento sia acquista in offerta a 135,99 euro direttamente a questo indirizzo.

Baroni Home

Perfetta per lunghe ore di utilizzo, con rivestimento in pelle sintetica e schiuma SOFT FOAM indeformabile, offre altezza e schienale regolabili, struttura in metallo robusta e supporto lombare.

Questa sedia ha uno schienale regolabile tra da 90° a 120° e grazie al sollevatore pneumatico che consente di regolare l’altezza ed al supporto lombare, è possibile adattarsi a diverse altezze del tavolo e posizioni di seduta.

Quanto alle misure è regolabile da 42 cm da terra a 52 cm di altezza, mentre lo schienale è regolabile da 75 cm a 83 cm ed è inclinabile fino a 120°. L’altezza totale va da 117 a 135 cm.

E’ tra le più economiche, al momento si acquista a 73,99 euro

SONGMICS

Offre supporto lombare, poggiapiedi e poggiatesta, con schienale reclinabile da 90° a 135°. L’imbottitura è in schiuma ad alta densità garantisce stabilità e comfort duraturi.

Sulla parte bassa sono presenti rotelle silenziose in nylon e cilindro a gas certificato TÜV Rheinland, che serve ad assicurare una seduta sicura e affidabile. Ideale per chi cerca ergonomia senza rinunciare alla praticità.

Su Amazon si acquista a 113,59 euro.

Anda Seat Phantom 3

Rivestita in similpelle PVC resistente a graffi e macchie, propone un telaio in acciaio robusto garantito a vita.

Offre braccioli 2D, schienale reclinabile fino a 160° e altezza regolabile tramite pistoni classe 4 per una posizione ideale in ogni situazione.

In più presenta cuscini regolabili per il collo e la zona lombare, pensati per lunghe sessioni di gaming o lavoro.

E’ la più costosa in questa lista, ma lo sconto su Amazon la rende davvero interessante.