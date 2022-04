Juice sconta di 50€ iPhone e Mac usati garantiti 12 mesi

La catena di negozi Juice, Apple Premium Reseller, regala un buono sconto di 50 euro a chi acquista un iPhone o un Mac usato ricondizionato: la nuova promozione è valida per gli acquisti effettuati tramite il negozio Juice online fino al 10 aprile.

Sempre più l’usato è una valida soluzione per rinnovare i propri dispositivi risparmiando sensibilmente rispetto al prezzo del nuovo, una soluzione che fa bene anche all’ambiente. Tutti i computer e dispositivi Apple usati proposti da Juice sono ricondizionati e controllati da tecnici certificati. Se batteria, schermo o altre componenti devono essere sostituite, i negozi e i tecnici specializzati Juice usano solo parti di ricambio originali Apple.

Ogni singolo dispositivo viene testato accuratamente dai tecnici Juice e viene fornito ai clienti con una garanzia Juice di 12 mesi. Chi lo desidera può estendere la garanzia per altri 12 mesi con i servizi Juice Care. Qui di seguito riportiamo alcuni esempi di risparmio con il buono sconto EcoJuice da 50 euro: iPhone 11 Pro 64GB di grado A si compra a 609 euro invece di 659 euro; iPhone XR 128GB grado A si compra a solamente 349 euro invece di 399 euro.

iPhone 12 Pro Max 128GB grado B si compra a 799 euro invece di 849 euro. Nella promozione rientrano anche diversi Mac, come per esempio MacBook Pro 13” 2,5GHz, RAM 16GB e SSD da 256GB di grado B si compra a solamente 649 euro invece di 699 euro; MacBook Air 13” 1,8GHz, RAM 8GB e SSD da 256GB si compra a 459 euro invece di 509 euro. MacBook Pro 15” Touch Bar grado A, 2,6GHz, 16GB di RAM e SSD da 512GB si compra a 1.549 euro invece di 1.599 euro, mentre MacBook Air 13”, RAM 8GB e SSD da 256GB di grado A costa 699 euro invece di 749 euro.

Tutti i prodotti Apple usati in promozione sono disponibili da questa pagina dello store Juice online: il codice per ottenere lo sconto è ECOJUICE. Invece per consultare l’elenco di tutti i punti vendita della catena Juice Apple Premium Reseller si parte da qui.