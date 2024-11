Misuratore di pressione da braccio in sconto a solo 1 €

Pubblicità

Se siete alla ricerca di un misuratore di pressione da braccio per tenere sotto controllo la vostra salute in modo semplice e preciso, ecco l’occasione che fa per voi: al momento infatti cen’è uno in offerta a soli 1 €.

Usa un ampio schermo LCD da cui poter leggere le rilevazioni effettuate, così da interpretare i risultati senza particolari difficoltà. Ha inoltre la capacità di memorizzare le ultime 99 misurazioni, in questo modo si ha a disposizione un utile storico per tenere traccia dell’andamento della pressione nel corso del tempo.

Ottima la funzionalità che consente di avviare la misurazione con un semplice click sul pulsante Start/Stop. A quel punto il dispositivo fa tutto da solo, rendendo l’esperienza utente estremamente intuitiva.

La precisione è un altro punto forte di questo dispositivo. Infatti è generalmente più accurato rispetto ai modelli da polso poiché la posizione del braccio, più vicina al cuore, fornisce letture più affidabili e rappresentative della pressione arteriosa.

Per utilizzare il misuratore, è importante indossarlo correttamente. Il bracciale va posizionato intorno al braccio nudo, a una distanza di circa 2-3 cm dal gomito. Assicuratevi che il bracciale sia ben aderente, ma non troppo stretto, per garantire letture accurate. Durante la misurazione, è consigliabile rimanere rilassati e fermi, in modo che il dispositivo possa registrare dati precisi.

Una volta completata la misurazione, otterrete i valori per i seguenti parametri: SYS indica la pressione sistolica, ovvero la pressione nelle arterie quando il cuore batte; DIA rappresenta la pressione diastolica, la pressione nelle arterie quando il cuore è a riposo tra un battito e l’altro; infine, PUL/min mostra la frequenza cardiaca, ovvero il numero di battiti al minuto.

Grazie al tasto M, è possibile rileggere le misurazioni precedenti, rendendo facile il monitoraggio e la consultazione dei dati storici.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 9 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare l’87% andando a spendere all’incirca 1 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

