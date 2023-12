Google, i Pixel possono proteggere i dati quando sono in assistenza

Google riferisce di una nuova funzionalità per i Pixel pensata per mantenere i dati del telefono al sicuro quando quest’ultimo è in assistenza.

Big G spiega che, attivando la funzionalità in quesitone, si impedisce ai tecnici dei centri assistenza di cancellare e ripristinare i dati sul telefono nelle fasi di riparazione permettendo ad ogni modo l’avvio di strumenti diagnostici. La funzione in questione, inoltre, permette di proteggere i dati sul telefono da occhi indiscreti.

La modalità riparazione è disponibile sui dispositivi Pixel con gli aggiornamenti di Android 14 del 14 dicembre (e seguenti) e con almeno 2GB di storage disponibile.

Per attivare la modalità bisogna aprire Impostazioni, selezionare Sistema, da qui Modalità riparazione e seguire le istruzioni sullo schermo; è necessario inserire il PIN, la password o a sequenza di sicurezza dello smartphone (lo stesso codice della schermata di blocco) e consentire il riavvio del sistema.

Quando si attiva la modalità riparazione, lo smartphone avvia un sistema operativo Android pulito in una partizione sicura dedicata con funzioni limitate. Questa modalità, come accennato, consente ai tecnici di diagnosticare e riparare i dispositivi senza le perdite di dati che si verificherebbero con il ripristino del dispositivo come da fabbrica.

Google suggerisce ad ogni modo di eseguire sempre il backup dei dati prima di consegnare il dispositivo ai centri di assistenza, anche se decide di utilizzare la modalità riparazione: se la riparazione richiede la sostituzione di componenti che incidono sulla memoria, il tecnico dovrà cancellare i dati dello smartphone anche se è stata attivata la modalità riparazione; con il backup sarà possibile ripristinare i dati del telefono.

Google suggerisce inoltre di rimuovere la SIM e metterla da parte prima di consegnare il telefono ai centri di assistenza.

Al ritorno del telefono dal centro di assistenza, è possibile uscire dalla modalità riparazione aprendo l’app Impostazioni dello smartphone, da qui Sistema e poi Modalità riparazione, confermando il PIN o la password e consentendo il riavvio del sistema.