Offerta da pazzi, aggiornate a 8TB il Mac Pro risparmiando 2.374 €

Portare a 8 TB di SSD interni i vostri Mac Pro anno 2023 vi richiederebbe 3.220 € ma se siete furbi e fortunati (visto il numero di pezzi) potrebbe costarvi solo 846€. Vi basta approfittare di questo sconto liquidazione di Amazon che vi offre due moduli da 4 TB a questa cifra.

Quelli che Amazon sconta del 74% (sì: settantaquattro per cento) sono questi stessi moduli che trovate su Apple Store. Si tratta di componenti ad alte prestazioni, le stesse dei moduli standard che trovate nei Mac e sono anche gli unici che potete comprare per aumentare la memoria.

Come spiega Apple le unità a «stato solido dei Mac Pro sono abbinati e crittografati con Secure Enclave nel chip M2 Ultra» e quindi non possono essere sostituiti da altri prodotti compatibili ma solo da questi prodotti e certificati da Apple.

I MacPro, lo ricordiamo, escono in versione standard con 1 Tb di memoria. È possibile aumentarla all’atto della configurazione spendendo 460 € per portarla a 2 TB o 1150 per portarla a 4 TB. Portarla a 8 TB costa, alla configurazione, 2530 euro.

Facendo qualche conto sfruttare l’offerta per portare un Mac già nelle vostre mani a 8 TB costa 1640 € meno che farlo in fase di configurazione o se vogliamo il 66% in meno. Volendo aggiornarlo ora, come detto (qui le istruzioni), invece pagherete i moduli il 74% meno, 2.374 € meno.

Se vi interessa l’offerta a 846€. vi conviene approfittarne. Vediamo solo due pezzi disponibili al momento.

Se volete investire di meno sono disponibili anche i due moduli da 2 TB per un totale di 4 TB a 437 € invece di 1.840 € (sconto 76%).

