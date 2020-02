Monitor Philips 243B1, produttività e comfort in un design ecosostenibile

Philips 243B1 è il nome tecnico di un nuovo monitor che punta tutto su produttività, comfort e ambiente. Annunciato nei giorni scorsi, si tratta di un dispositivo dotato di un pannello LCD da 24” (diagonale da 60,5 centimetri) con risoluzione Full HD a 1.920 x 1.080 pixel, docking USB-C e connettività HDMI.

Come dicevamo è dotato di una serie di funzionalità e tecnologie progettate per migliorare comfort e produttività, ma è anche un’ottima scelta per gli ecologisti: non solo infatti soddisfa i severi standard ambientali come ENERGY STAR, EPEAT e TCO, ma è anche dotato di un PowerSensor che può risparmiare fino all’80% dei costi energetici rilevando automaticamente la presenza dell’utente e regolando di conseguenza la luminosità del monitor.

Il monitor Philips 243B1 impiega una docking USB-C che consente agli utenti di collegare il proprio notebook compatibile direttamente al monitor utilizzando un singolo cavo sottile e reversibile con tecnologia USB 3.2 e beneficiare al contempo di una vasta serie di porte tra cui DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, USB 3.2 Gen 2, HDCP e RJ45.

E’ inoltre dotato della tecnologia Flicker-Free e della modalità LowBlue per proteggere dall’affaticamento degli occhi, nonché della SmartErgoBase regolabile che permette di ruotare e inclinare il display. Nel monitor è anche presente un sensore di luminosità che regola automaticamente la luminosità dell’immagine per adattarsi alle condizioni di illuminazione della stanza, nonché un Zero Power Switch per garantire un consumo di energia pari a zero.

Protetto con materiali di imballaggio riciclabili al 100%, il Philips 243B1 nasce per l’85% da plastica riciclata post-consumo ed è completamente privo di sostanze nocive come mercurio, piombo e PVC/BFR. Per chi fosse interessato all’acquisto segnaliamo che sarà disponibile dal mese di marzo al prezzo di 269 euro.