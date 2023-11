Monopattini elettrici NAVEE in sconto a partire da 359 € con un codice

Se pensate di poter rivoluzionare la mobilità nella vostra città con un monopattino elettrico allora non fatevi sfuggire le offerte attualmente in corso su due diversi modelli della NAVEE, moderni e performanti, che potete comprare a metà prezzo e oltre grazie ad un doppio sconto applicabile tramite codice.

In promozione trovate il NAVEE N65 e il NAVEE S65, che differiscono per prezzo, tecnologie e prestazioni. Di seguito i dettagli per ciascuno e tutte le informazioni utili per capire come sono fatti, cosa offrono e come si comprano in promozione.

NAVEE N65

Questo è il più economico dei due. Usa un motore da 500 Watt che è in grado di spingere anche su salite con una pendenza di 25°, può trasportare persone con bagaglio annesso per un peso complessivo non superiore ai 120 chilogrammi e si può impostare la velocità limite a due diversi livelli e fino a un massimo di 25 chilometri orari, quindi perfettamente in regola con le leggi attualmente vigenti in Italia.

Usa una pedana più larga di molti altri, da 17 centimetri, offrendo quindi una base di appoggio più comoda, e quando si trasporta o si parcheggia si può ripiegare il manubrio in modo da occupare meno spazio possibile, tanto che può trovare facilmente posto anche nel portabagagli dell’auto.

Monta ruote comode da 10 pollici di diametro e con battistrada da 3 pollici, perciò la tenuta di strada è molto buona. A supportarle ci sono poi freni EABS all’anteriore e freno a disco al posteriore.

Non mancano luci LED sia davanti che dietro, e il telaio è realizzato in lega di magnesio, perciò è robusto ma al contempo anche leggero (complessivamente pesa 24 chilogrammi). Monta uno schermo sul manubrio dove poter leggere tutte le statistiche, e c’è eventualmente la possibilità di trasferirle anche sullo smartphone tramite app Go Navee collegandolo via Bluetooth.

È certificato IPX4, significa che resiste agli spruzzi d’acqua e perciò si può usare anche sotto la pioggia senza danneggiare la batteria: che, a proposito, si ricarica in circa 7-8 ore e offre fino a 65 chilometri di autonomia con una carica completa.

Il prezzo di listino è di 730 € ma al momento è attivo uno sconto del 47% che permette di comprarlo a 389 €; se tuttavia inserite il codice SKNR3 nel carrello risparmiate altri 30 €, andandolo perciò a pagare soltanto 359 €. Tenete presente che con questo prezzo viene assicurata la consegna dai magazzini europei (quindi in 5-8 giorni lavorativi) e la spedizione è gratuita.

NAVEE S65

La maggior parte delle specifiche di questo modello sono identiche a quelle del NAVEE N65: stessa autonomia, stessa potenza del motore, stesse funzioni. Ci sono comunque delle differenze, poche ma importanti.

Innanzitutto la certificazione è di un livello più alto: è un IPX5, significa che resiste ai getti d’acqua, perciò si può usare senza rischio di danneggiamento anche per superare pozzanghere o sotto un temporale.

La batteria poi si ricarica più rapidamente (6,5 ore), lo schermo poi è molto più elegante in quanto è completamente integrato nel manubrio, e c’è un terzo livello di regolazione per la velocità, chiamato Walk Mode, che fa viaggiare a 5 chilometri orari, molto comodo per muoversi su strade affollate con agilità.

Ma sopratutto monta un innovativo sistema di sospensioni su entrambe le ruote che, come si può apprendere anche dal video qui sotto, promettono un elevato assorbimento di urti e vibrazioni, rendendone l’utilizzo molto più confortevole.

Il prezzo di listino è di 1.299 € ma al momento è attivo uno sconto del 54% che permette di comprarlo a 599 €; se tuttavia inserite il codice MKSR3 nel carrello risparmiate altri 130 €, andandolo perciò a pagare soltanto 469 €. Tenete presente che con questo prezzo viene assicurata la consegna dai magazzini europei (quindi in 5-8 giorni lavorativi) e la spedizione è gratuita.

Sconto extra con PayPal

Chi sceglie di pagare con PayPal può beneficiare di un ulteriore sconto sugli acquisti: nello specifico l’azienda vi toglie altri 5 $ per spese superiori a 150 $, oppure 12 $ se spendete almeno 250 $, o 15 $ per chi spende più di 500 $. Tenete però presente che questo sconto-sullo-sconto, sebbene possa essere usato su qualsiasi articolo, sarà valido soltanto per i primi 2.000 ordini. Per ulteriori informazioni date un’occhiata qui.