Il 55% del mercato smartphone USA è di Apple nel terzo trimestre 2023

Secondo quanto riportano le ultime rivelazioni di Canalys, il mercato smartphone negli USA nel terzo trimestre si è ridotto del 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, e la traiettoria in discesa non sembra frenare.

Nonostante questo trend, le spedizioni sono cresciute del 21% arrivate a 31 milioni di unità, guidate dagli iPhone e dalle promozioni degli operatori di telefonia sui dispositivi top di gamma. Secondo Canalys, le spedizioni nel periodo sono diminuite dell’8%, pari a 17,2 milioni di unità.

L’arrivo di iPhone 15 ha contribuito al calo nel periodo (molte persone, sapendo del nuovo modello in arrivo, nel periodo precedente all’annuncio preferiscono aspettare). Nel terzo trimestre 2023 Apple ha venduto 17,2 milioni di iPhone, vantando negli USA un market share del 55%. Come termine di paragone, nel terzo trimestre del 2022 aveva venduto 18,6 milioni di iPhone e vantava un market share del 57%.

“Il mercato smartphone gli USA si sta stabilizzando”, riferisce Runar Bjørhovde, analista di Canalys. “il settore della comunicazione wireless è alla prese con una crisi prolungata che ha impatto sulle promozioni dei dispositivi e le sovvenzioni”. Gli operatori di telefonia, stanno focalizzando l’attenzione sui proventi dai servizi, offrendo piani flessibili e attivando iniziative per la fidelizzazione dei clienti, promozioni che continueranno nel quarto trimestre e nel periodo natalizio.

A settembre gli iPhone 15 sono partiti forte, rappresentando negli Stati Uniti il 34% delle vendite degli iPhone nel terzo trimestre”, riferisce Le Xuan Chiew, altro analista di Canalys, spiegando che il ciclo di refresh annuale nell’offerta degli iPhone, continua a rimanere fondamentale per gli operatori di telefonia, che prevedono offerte ad hoc per attrarre gli switcher. Molti acquirenti non sono quelli di dispositivi di penultima generazione, ma di generazioni ancora precedenti. Crescono inoltre gli acquirenti che preferiscono rivolgersi ai telefoni ricondizionati.

