IKEA lancia la sua prima striscia LED smart

IKEA ha lanciato sul mercato la sua prima striscia LED RGB smart: lunga 4 metri, si chiama Ormanäs e costa soltanto 29,99 € se escludiamo lo smart hub Dirigera necessario per il suo funzionamento.

Com’è fatta

Al momento si può comprare soltanto nei negozi IKEA nei Paesi Bassi, ma nelle prossime settimane dovremmo poterla trovare anche in quelli nostrani.

A giudicare dalle immagini pubblicate sul sito web non sembra avere LED personalizzabili a segmenti come accade con alcune delle strisce più versatili in commercio, il che significa che quando la si accende può mostrare un solo colore alla volta.

Lunga 4 metri, larga 12 mm e spessa 3 mm, come altre si può tagliare se dove la si sta installando appare troppo lunga, promette 640 lumen di luminosità e ha un consumo di soli 5 Watt.

La striscia LED RGB smart IKEA è pronta a tutto

Tuttavia tecnologicamente è piuttosto avanzata in quanto supporta diversi metodi di controllo tra cui l’app IKEA Home smart (è gratis e si scarica da App Store per iPhone e dal Play Store per i dispositivi Android), il telecomando IKEA Styrbar, e tramite le piattaforme di domotica più diffuse come Apple HomeKit, Google Home e Amazon Alexa.

Per come si presenta appare una soluzione piuttosto equilibrata perché è conveniente, abbastanza lunga, dimmerabile e con controllo Zigbee. Raramente si trovano strisce LED che soddisfano tutte queste esigenze e in più supportino HomeKit, controllo che come dicevamo viene garantito dall’hub IKEA Dirigera.

Il colosso dell’arredamento anticipa che con un aggiornamento futuro la striscia LED RGB smart Ikea supporterà anche lo standard universale per la domotica Matter.

Non solo strisce LED

Ikea di recente ad esempio sono stati presentati i sensori Parasoll e Vallhorn, mentre a maggio è stato il turno dei pulsanti Rodret.

