Elon Musk spiega l’effetto Tesla per Bill Gates

In passato Elon Musk si è lamentato di non essere stato ben accolto da alcuni imprenditori che lui ha sempre considerato miti e leggende da cui trarre ispirazione: non sappiamo se Bill Gates rientri nella selezione, ma è certo che il rapporto tra i due non è dei migliori fin dal 2023.

Allora Bill Gates chiese a Musk di finanziare alcune delle innumerevoli iniziative di beneficienza, progetti filantropici e a sostegno della causa ambientale gestiti dalla fondazione Gates. L’errore di Gates nei confronti di un idealista come Elon Musk è stato quello di dichiarare candidamente di aver investito in borsa, però scommettendo contro il successo di Tesla.

Nel gergo si tratta di una operazione short, una vendita allo scoperto, in cui il guadagno si ottiene quando il titolo in questione perde valore in borsa. Il dettaglio da tenere presente è che nelle vendite allo scoperto non c’è limite alla quantità di denaro che si rischia di perdere, nel caso in cui la quotazione salga invece di diminuire. Il caso GameStop insegna, vedi Dumb Money su Netflix.

Il massimo risultato di uno short si ottiene quando la società fallisce, quindi Gates scommetteva sul fallimento di Tesla. Una volta scoperto lo short su Tesla di Bill Gates, Elon Musk ha rimandato al mittente l’invito ai progetti filantropici e ambientali, dichiarando che Tesla è la società che fa più di tutti contro il cambiamento climatico.

Da allora sembra che né Musk né Gates siano più tornati sulla questione, fino a qualche ora fa. Con uno di suoi post su X Elon Musk spiega che se Tesla continuerà a crescere in borsa come sta facendo, fino a diventare la società che vale di più al mondo, la perdita delle posizioni short sarà così ingente da mettere in crisi persino il patrimonio di Bill Gates.

Grazie alla recente impennata Tesla è tornata tra le dieci società più quotate al mondo, all’ottavo posto a breve distanza da Meta. Per diventare la società più quotata in assoluto superando tutti Tesla deve risolvere la guida autonoma e rivoluzionare i trasporti di persone e merci su strada, poi proseguire con il robot umanoide.

If Tesla does become the world’s most valuable company by far, that short position will bankrupt even Bill Gates — Elon Musk (@elonmusk) December 10, 2024

Il piano di Musk è molto ambizioso, ma non è detto che Bill Gates sia ancora impegnato in vendite allo scoperto su Tesla, sopratutto visti gli ultimi sviluppi. Qui tutti gli articoli su Tesla, invece per le imprese di Elon Musk si parte da questa pagina.