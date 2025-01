Anche i mouse possono incendiarsi, attenzione alle tensioni anomale

Pubblicità

Un mouse da gaming Gigabyte M6880X avrebbe preso fuoco, al punto da carbonizzarsi. Dalle foto postate da un utente di Reddit il mouse appare ridotto a un guscio fuso e sembra aver lasciato bruciature e un buco sul tavolo.

Gigabyte non ha rilasciato commenti ma il mouse in questione è un vecchio modello e quanto accaduto non è indicativo di problemi generali di qualità sul dispositivo di puntamento in questione.

Nel 2021 Gigabyte è stata nell’occhio del ciclone per alcuni alimentatori che esplodevano: i modelli GP-P750GM e il GP-P850GM; venduti all’epoca da alcuni siti di componentistica come parte di un bundle obbligatorio per acquistare schede video Nvidia (RTX 3080, 3090), alcuni utenti si sono ritrovati con alimentatori difettosi che producevano scintille, fiamme, piccole esplosioni, e in alcuni casi hanno comportato la “frittura” dell’hardware collegato.

Si è scoperto in seguito che gli alimentatori in questione erano prodotti in modo approssimativo, con componenti economici e produzione che non seguiva in modo adeguato procedure di verifica, e il conseguente arrivo sul mercato di prodotti difettosi.

Il sito Tom’sHardware sottolinea che il modello di mouse in questione risale a più di 10 anni fa, ed è un modello con filo (non è wireless e quindi le batterie non hanno nulla a che fare con l’incidente).

Molti componenti che erogano corrente sono progettati tenendo conto di tolleranza agli errori. Le porte USB 2.0 operano con tensioni di 5V e 0,5A e molte schede madri moderne, alimentatori e controller USB prevedono meccanismi per impedire un aumento anomalo della tensione rispetto al normale valore di esercizio si è in presenza di una sovratensione.

Il naturale degrado di alcuni componenti potrebbe essere all’origine di qualche sovratensione o cortocircuito che ha portato all’incendio. È impossibile capire dalle sole foto capire cos’è successo ma quando un’apparecchiatura o un dispositivo funziona con una corrente superiore al valore nominale, è attraversata da sovracorrenti che possono in alcuni casi provocare incidenti come questi.