ASUSTOR supporta PhotoPrism, l’AI trova e tagga le foto sui NAS

Pubblicità

ASUSTOR ha annunciato il supporto ufficiale per PhotoPrism, un’applicazione open-source progettata per la gestione avanzata delle foto tramite intelligenza artificiale. Da questo momento quindi chi usa i NAS dell’azienda può organizzare e cercare le immagini archiviate al loro interno attraverso una serie di potenti strumenti mai avuti fin’ora.

Datosi poi che tutti i dati sono conservati in locale, il processo è più sicuro di quello che potrebbe venirci offerto sui tradizionali server cloud.

Sicurezza e privacy

Una delle principali preoccupazioni legate all’archiviazione delle foto online riguarda infatti l’argomento privacy: generalmente si tende ad evitare di caricare i propri ricordi sulle piattaforme cloud in quanto talvolta l’analisi dei dati è legata a fini commerciali, o più semplicemente per il rischio di eventuali attacchi informatici.

Con PhotoPrism tutto questo non esiste. Il sistema decentralizzato alla base dell’app consente infatti di avere il pieno controllo sui propri dati. Non ci sono intermediari a gestire le informazioni: tutto rimane archiviato sui NAS, evitando problemi di sicurezza e di utilizzo improprio dei dati personali.

PhotoPrism si ispira al concetto di Web decentralizzato, dove gli utenti sono in grado di mantenere il pieno controllo sui propri dati senza dover fare affidamento su grandi aziende tecnologiche

Ricerca e tag

Oltre alla protezione dei dati, PhotoPrism offre anche una serie di funzionalità avanzate che semplificano la gestione delle immagini.

L’app infatti usa gli algoritmi di intelligenza artificiale per identificare automaticamente persone, oggetti e luoghi nelle fotografie, rendendo la ricerca e l’organizzazione delle immagini molto più rapide e intuitive.

Gli utenti possono inoltre applicare filtri avanzati e visualizzare mappe ad alta risoluzione per esplorare in più modi le proprie raccolte fotografiche.

Per altro tutto questo è disponibile senza dover etichettare una per una ogni immagine, che potrebbe diventare un problema nel momento in cui si ha a che fare con decine di migliaia di file.

Oltre ad evitarvi la fatica e la noia di queste operazioni in genere fatte manualmente, questo approccio vi fa risparmiare anche i costi di abbonamento dei servizi cloud e i limiti di spazio imposti da alcune piattaforme.

Come funziona

L’installazione è semplice: basta scaricare l’app tramite l’App Central di ASUSTOR e seguirne la configurazione proposta tramite una guida passo-passo che vi porta a completare il processo in pochi minuti.

Se siete curiosi trovate una demo live sul sito ufficiale a questo indirizzo che vi permette di esplorare le funzionalità senza bisogno di acquistare un NAS di Asustor o installare particolari applicazioni.

Su ASUSTOR

Vi ricordiamo che la nostra redazione ha recensito diversi NAS dell’azienda: l’ultima che abbiamo pubblicato è sul modello AS6804T Lockestor 4 Gen 3.

Qui le ultime notizie sulle funzioni AI supportate dai modelli di nuova generazione.