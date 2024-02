N-One Nbook Plus, il portatile convertibile che diventa tablet

Perché acquistare un computer portatile e un tablet quando potete avere il meglio dei due mondi in un solo dispositivo? Un esempio concreto è N-One Nbook Plus, un computer portatile con schermo touch completamente ribaltabile, in modo da trasformarsi appunto in un tablet ogni volta che se ne presenta la necessità.

Questo significa avere un valido computer con touchpad e tastiera (retroilluminata con layout QWERTY USA) per lavorare anche a testi molto lunghi, e poi quando si torna a casa un tablet per navigare in rete, correggere le bozze e continuare a lavorare o semplicemente intrattenersi dallo stesso dispositivo, quindi con l’accesso a tutti i propri file senza doverli duplicare, tenere sul cloud o spostare tra i vari dispositivi con una memoria esterna.

Anche perché questo modello ha un disco SSD di tipo M.2 da 512 GB, quindi sufficientemente capiente per poter accogliere tutti i dati personali oltre a poter installare app anche di livello professionale.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche usa uno schermo IPS da 14.1 pollici con risoluzione Full HD a 1.920 x 1.080 pixel in 16:9, la cui peculiarità sono appunto le cerniere che permettono di ruotarlo a 360 gradi.

Il processore è un Intel Alder Lake-N N100 a 4 core che raggiunge i 3.4 GHz, affiancato da una GPU Intel UHD Graphics e 16 GB di RAM di tipo LPDDR4. E Windows 11 Pro a bordo.

La batteria poi è da 46.2 Wh, c’è una videocamera da 2 MP per le videochiamate oltre al WiFi a 2.4 e 5.0 GHz, Bluetooth 5.0, porta USB-C, USB-A e ingresso audio jack da 3.5 millimetri. Il tutto in 1,2 Kg di peso.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo lo trovate in vendita online al prezzo di 426,58 €.

Se invece cercate qualcosa di diverso, date un'occhiata agli altri computer in offerta cliccando qui.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L'offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

