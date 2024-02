I playoff dell’MLS Cup 2023 saranno disponibili in formato Apple Immersive Video

Apple ha fatto sapere che intende sfruttare il formato Apple Immersive Video per permettere agli utenti di godersi il meglio dei playoff dell’MLS Cup 2023, primo documentario sportivo in questo formato.

Apple spiega che “sarà possibile seguire i momenti più avvincenti in formato 3D a 8K con un campo visivo di 180°, e grazie all’audio spaziale sembrerà di essere proprio sul campo da gioco”.

Il formato in questione sarà visibile con il Vision Pro; è pensato per registrazioni ad alta risoluzione a 180 gradi con audio spaziale e rappresenta un’evoluzione del 3D stereoscopico che consente all’utente di “immergersi” all’interno del contenuto video.

Intanto è iniziata la stagione 2024 della Major League Soccer, trasmessa in esclusiva su MLS Season Pass su Apple TV.

La nuova stagione segna il secondo anno di una storica partnership decennale tra Apple e la Major League Soccer, dopo un 2023 caratterizzato da momenti da record e dall’arrivo di Lionel Messi, otto volte vincitore del Pallone d’oro.

La settimana di apertura “MLS is Back” proseguirà con le 14 partite in programma per sabato 24 e domenica 25 febbraio. In particolare, il LA Galaxy ospiterà l’Inter Miami CF domenica 25 febbraio al Dignity Health Sports Park. Il calendario completo della stagione regolare è disponibile sul sito web della MLS.

È possibile abbonarsi a MLS Season Pass su Apple TV per seguire tutta la stagione 2024 della Major League Soccer. L’abbonamento a MLS Season Pass include tutte le partite della MLS senza oscuramenti, con copertura completa, analisi approfondite, contenuti esclusivi e altro.

È possibile accedere a MLS Season Pass su Apple TV anche con Apple Vision Pro, che permette di seguire le partite visualizzandole accanto alle altre app nel proprio spazio fisico all’interno di un ambiente: sarà come guardare la partita su un maxischermo da 30 metri. E grazie all’audio spaziale, l’esperienza sarà ancora più coinvolgente.

Dirigenti e marketing Apple evidenziano stupore ed emozione quando si prova per la prima volta Apple Vision Pro: per il regista e filmaker James Cameron è stata una esperienza religiosa. Per il marketing Apple è il dispositivo di intrattenimento definitivo.

Tutte le notizie su Apple Vision Pro sono disponibili da questa pagina di macitynet.