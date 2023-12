Recensione Nanoleaf Smart Holiday String Lights, luci di Natale con Matter

Il primo nome che viene in mente quando si pensa a soluzioni di illuminazione smart decorativa è senza dubbio Nanoleaf, azienda che già diversi anni fa ha lanciato i primi pannelli luminosi da parete, a cui di volta in volta si sono aggiunte nuove forme e materiali per adattarsi a qualsiasi situazione, dalla stanza del gamer alla casa più elegante.

Oggi Nanoleaf conta una gamma completa di prodotti, comprese lampadine e strisce a LED della serie Essentials, ed è una delle primissime aziende ad aver abbracciato il progetto Matter fin dall’inizio.

Quest’anno Nanoleaf ha deciso di lanciare il suo primo prodotto a carattere natalizio, rappresentato da una catena luminosa ideale per illuminare l’albero ma perfetta anche per altre parti della casa. Inoltre, le nuove Nanoleaf Smart Holiday String Lights supportano il nuovo protocollo Matter, oltre a WiFi e Bluetooth, per un controllo ancora più completo e una migliore integrazione con la smart home. Vediamole nel dettaglio.

Caratteristiche

La catena di LED natalizi Nanoleaf Smart Holiday String Lights è composta da 250 LED indirizzabili che possono acquisire ben 16 milioni di colori, separati in due strisce da 10 metri ciascuna. L’azienda consiglia di iniziare da metà altezza dell’albero circa, srotolando una striscia verso l’alto ed una verso il basso.

I LED sono davvero di elevata qualità: ciascuno ha lente opaca per una migliore diffusione della luce, un diametro di 5mm ed un’altezza di 6,9mm, può assumere colori RGB ma anche bianchi con temperatura da 2700K a 6500K, ed ha una luminosità massima pari a 250 lumen. L’angolo di emissione di ciascun LED e di 130°, e sebbene non disponiamo del valore esatto possiamo affermare che l’indice di resa cromatica (CRI) ha un valore molto elevato, sicuramente superiore al 90%.

L’estremità opposta del cavo presenta un controller, che comprende al suo interno tutta l’elettronica per gestire le luci, le connettività, ed anche un microfono per le scene ritmiche. Le connettività comprendono il WiFi, il Bluetooth e il supporto a Matter – che richiede un hub come un Amazon Echo, un Nest Hub o una Apple TV.

La configurazione è davvero semplice; dopo aver sistemato le stringhe sull’albero o sul balcone (la catena è certificata IP44 e i LED possono resistere anche a vento e pioggia) ed aver collegato la presa di corrente, apriamo l’app Nanoleaf sullo smartphone e cerchiamo il prodotto. Dopo una breve procedura di abbinamento – possiamo eseguire lo scan del QR Code sulla confezione o sul controller, o inserire manualmente il codice numerico – possiamo aggiungere la stringa ad uno o più sistemi smart home presenti in casa.

A questo punto possiamo controllare le luci usando l’app, un assistente vocale o il controller integrato.

Oltre alle funzioni classiche di accensione e spegnimento, come di regolazione dell’intensità luminosa, possiamo scegliere fra un’ampia gamma di scene preimpostate o scaricarne di nuove dall’ampio catalogo presente sull’app Nanoleaf. Possiamo anche creare le nostre scene personalizzate e condividerle con la community, consentendo così ad altri utenti di usarle. Notiamo che, trattandosi di un prodotto Matter, l’app Nanoleaf non permette di impostare timer, ma possiamo farlo dalle app smart home (come Google Home, Alexa) creando delle apposite routine.

Troviamo scene animate progettate appositamente per la stagione natalizia, ma possiamo scegliere anche scene di altro tipo, e troviamo scene ritmiche che fanno danzare i LED in base alla musica presente nella stanza, captata dal microfono integrato nel controller.

Inoltre, per il piacere dei gamer, le Nanoleaf Smart Holiday String Lights sono compatibili con Razer Chroma RGB e si possono quindi sincronizzare con i videogiochi.

Complessivamente abbiamo davvero apprezzato le nuove luci natalizie di Nanoleaf. Come da tradizione del brand sono luci di alta qualità, e grazie all’applicazione possiamo far assumere colori e scene di vario tipo per riflettere il mood del momento o semplicemente donare un’atmosfera natalizia alla casa.

Nanoleaf Smart Holiday String Lights: disponibilità e prezzo

Le nuovissime Nanoleaf Smart Holiday String Lights sono disponibili sul sito del produttore al prezzo consigliato di €119,99 sebbene al momento siano disponibili ad un prezzo promozionale inferiore ai 100 euro. Non le troviamo al momento sul sito Amazon italiano e in quello del distributore italiano Hinnovation.