NASA plus è il servizio streaming dell’Agenzia spaziale USA

I razzi non sono l’unica cosa che lancia la National Aeronautics and Space Administration, più comunemente conosciuta con l’acronimo NASA: l’agenzia aerospaziale degli Stati Uniti d’America si starebbe infatti preparando per lanciare il suo primo servizio streaming on-demand.

Si chiamerà NASA+ ed arriverà entro fine estate insieme a un importante restyling dell’app e dei suoi due siti web principali, nasa.gov e science.nasa.gov, che condivideranno il motore di ricerca e offriranno un’interfaccia utente molto più snella e facile da usare.

Come cambierà il sito

Facendo un rapido confronto con la versione attuale del sito nasa.gov con la beta.nasa.gov in fase di studio è già possibile farsi un’idea di quel che sarà il nuovo sito. Alla base di tutto c’è una massiccia modernizzazione delle tecnologie – dicono – che dovrebbe portare a una semplificazione nell’interazione con i contenuti.

Per il momento l’agenzia intende porre in primo piano le missioni e le ricerche, i dati climatici e gli aggiornamenti di Artemis. Il design appare così più fruibile sia su desktop che su smartphone e tablet, con un’esperienza utente in generale migliorata sotto ogni aspetto. Soprattutto, news ed eventi nella beta appaiono a portata di mano, mentre nella vecchia interfaccia, meno intuitiva, si trovano un po’ più nidificati tra le varie pagine.

Cos’è NASA+

Fino ad oggi la maggior parte delle dirette video della NASA venivano pubblicate sul canale YouTube dell’agenzia, mentre tra qualche settimana finiranno tutte nella nuova piattaforma di streaming on demand.

Oltre alle live, in NASA+ finiranno anche video originali, e tutto sarà fruibile gratuitamente, senza pubblicità e «con contenuti adatti alle famiglie». L’intento è quello di coinvolgere gli utenti nelle missioni spaziali odierne e future. Racconta Marc Etkind, amministratore associato Office of Communications della NASA:

Con la nuova piattaforma di streaming metteremo lo spazio a portata di mano. La nostra presenza digitale ci aiuterà a raccontare meglio le storie di come la NASA esplora l’ignoto nell’aria e nello spazio, di come si lascia ispirare attraverso la scoperta e come cerca di innovare a beneficio dell’umanità

App e TV

NASA+ sarà accessibile da smartphone e tablet tramite l’app dell’agenzia (gratis su App Store e Play Store), che verrà aggiornata in contemporanea col lancio della piattaforma; oltre che dal sito web, si potrà seguire anche da Apple TV, Fire TV, Roku e altre piattaforme televisive.