Nasce il MIR Club, luogo di incontro con artisti alla fiera dell’audio e video pro

Quest’anno la fiera dell’audio tutta italiana sarà arricchita da un esclusivo progetto dedicato a tutti gli appassionati e i professionisti della musica e dell’intrattenimento: il MIR CLUB, presentato come un luogo di partecipazione attiva dove incontrare e dialogare con artisti, makers nel campo dell’ideazione, della produzione di eventi di musica live e le più diverse industrie creative e culturali.

Il MIR 2023 si terrà dal 2 al 4 aprile al quartiere fieristico di Rimini organizzata da Italian Exhibition Group e col suo nuovo club mira a creare nuove sinergie, fare nuove conoscenze, trovare idee e soluzioni sostenibili, scoprire i talenti e i master del settore. Il progetto si articola in un’area espositiva, uno spazio auditorium per ospitare meeting e talk, aree networking e aree destinate a performance dal vivo e dj set, oltre ad un ricco calendario di eventi di formazione, convegni e dibattiti.

Il Career Day, un’opportunità per i giovani

​In programma lunedì 3 aprile, si tratta di una importante occasione di incontro tra chi vuole mettersi alla prova nell’industria degli eventi e chi cerca nuove collaborazioni, ma anche tra chi è alla ricerca di nuove soluzioni e chi invece le vuole proporre, in una serie di incontri one-to-one.

Previa prenotazione del meeting, sarà possibile incontrare Fabio Fila, esperto di sicurezza per i lavoratori, gli operatori e il pubblico; Paola Morello, business development manager di STS Communication; Samantha Garofalo, co-fondatrice della società di produzione Pirates Of Production; Anderson Tegon, artista visionario e pioniere della Digital Art; l’imprenditrice e presidente di APS Bauli in Piazza, Silvia Comand; Denis Longhi, eclettico fondatore dell’agenzia Happy Few; Luca Toscano, Ceo di Artech, azienda specializzata in effetti speciali; Giulia Silvestri, sound designer e produttrice.

Il CLUB Arena

I momenti di intrattenimento in agenda sono tanti e toccano diverse tematiche al padiglione 4 come Passione? Non basta, in programma domenica 2 aprile dalle 15:00, che si concentra sulle grandi sfide che il comparto del live music event deve affrontare, con l’obiettivo di favorire l’evoluzione del settore e degli operatori e le operatrici dell’intrattenimento.

Lunedì 3 aprile dalle 11:00 è invece previsto il convegno Sostenibilità: l’intesa vincente, che affronta i temi della sostenibilità ambientale e non solo degli eventi live, citando esempi virtuosi oggi sempre più frequenti perché se c’è una cosa che può rendere davvero sostenibile la produzione di un evento è la collaborazione tra tutti gli stakeholder coinvolti.

Per i nostri lettori è particolarmente interessante l’appuntamento titolato Tecnologia al passo con le emozioni, in calendario sempre lunedì 3 ma dalle 12:00, dove si illustrerà come l’innovazione tecnologica rappresenti, influenzi e cambi lo stato emozionale di chi assiste a un evento dal vivo.

Trovate il calendario completo degli eventi in questa pagina del sito del MIR 2023.

Se invece volete dare un’occhiata a quel che è stato il MIR 2022 potete sfogliare la nostra fotogalleria nell’articolo dedicato che trovate qui.