Nuovi iPhone 16 in arrivo, come seguire la loro presentazione

L’evento di presentazione degli iPhone 16 è dietro l’angolo. Si terrà domani, alle 19, ora italiana. Stiamo parlando di Glowing Time, un momento che avrà al centro, appunto, gli iPhone di nuova generazione ma nel corso del quale saranno presentate anche altre novità hardware e software, in arrivo questo autunno: in questo articolo indichiamo le varie possibilità per seguire l’evento da iPhone, iPad, Apple TV ma anche da ogni altro dispositivo.

Evento in italiano con Macitynet

Iniziamo da un trucco: se non volete seguire tutta la presentazione in inglese sappiate che la nostra redazione, come da ormai quasi trent’anni a questa parte, vi racconterà in italiano e in tempo reale tutto quel che accadrà sul palcoscenico del teatro Steve Jobs dell’Apple Park.

L’appuntamento con la redazione inizia alle ore 18:00 alla pagina della diretta (qui).

Durante l’evento e a seguire nelle ore successive, domani e nei giorni a venire, in homepage troverete tutti gli articoli di approfondimento per ciascuna novità che verrà annunciata da Apple tra pochi minuti.

Cosa ci aspetta per l’evento Glowing Time

Di quel che conterrà Glowing Time parliamo in un articolo specifico. Leggetelo per avere un quadro complessivo. Qui in sintesi diciamo che al centro della presentazione ci saranno gli iPhone 16 e iPhone 16 Pro. Parliamo degli smartphone di nuova generazione che si focalizzeranno, in sostanza, su un affinamento degli iPhone 15 in chiave Intelligenza Artificiale.

Poi dovremmo avere gli Apple Watch 10, con qualche novità in fatto di dimensioni e, forse anche un Apple Watch SE tutto nuovo.

Poi ci saranno gli aggiornamenti degli Airpods e Airpods 3 (quello degli Airpods Pro è rinviato al prossimo anno) e un piccolo ritocco per le Airpods Max.

Avremo anche la presentazione delle versioni definitive dei sistemi operativi, anche questi come gli iPhone, incentrati sulle funzioni di intelligenza artificiale benchè queste fuzioni non dovrebbero essere disponibili in Europa in attesa che vengano sottoposti ed adeguati alle norme dell’Unione Europea.

Per seguire L’evento Apple Glowing Time in diretta, avete diverse possibilità.

Opzione 1, dal sito Apple

Una è dal vostro browser web preferito. Non dovrete far altro che collegarvi alla pagina degli eventi (qui) sul sito ufficiale Apple e, poco prima dell’inizio, fissato alle ore 19:00 italiane di lunedì 9 settembre 2024, troverete il lettore multimediale per avviare la riproduzione video in streaming dal vostro dispositivo.

Opzione 2, da YouTube

In alternativa potete sintonizzarvi attraverso la diretta streaming sul canale YouTube ufficiale di Apple. La pagina dedicata all’evento è già pronta, quindi non dovrete far altro che cliccare qui intorno alle 19:00 e mettervi comodi. Oppure direttamente dal box qui sotto.

Terza alternativa, app e Smart TV

Una volta c’era anche l’app Apple Events su Apple TV, ma da un paio d’anni è stato spostato tutto all’interno dell’app Apple TV. Quindi se avete un televisore con Apple TV, oppure se volete guardarla con l’app ufficiale di Apple da iPhone e iPad, dal Mac, oppure dalle Smart TV di Samsung, Roku e delle altre aziende sulle quali è possibile installare l’app Apple TV, potete seguire l’evento anche da qui.

Solitamente Apple attiva una sezione speciale per l’evento all’interno dell’app un’ora prima che cominci la presentazione, quindi intorno alle 15:00 di oggi o giù di lì.

