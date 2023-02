MIR 2023, la fiera audio video Pro a Rimini dal 2 Aprile con una nuova formula

Italian Exhibition Group annuncia la sesta edizione di MIR 2023, il salone interamente dedicato alle tecnologie audio – video professionali (qui trovate il resoconto e la fotogalleria dell’edizione Mir Tech 2022 di macitynet): si svolgerà presso il quartiere fieristico di Rimini da 2 fino al 4 aprile.

MIR Tech – il salone dell’Audio Video

MIR Tech sarà un vero e proprio Salone dell’Audio Video scenario nel quale si tratteranno anche tutti i temi legati alle nuove tendenze nel mondo del lavoro, della didattica, della progettazione degli spazi, delle soluzioni interattive e immersive.

Per questa nuova edizione Mir 2023 gli organizzatori annunciano un format rinnovato, sia con aree tematiche, che con spazi per prove ed esperienze immersive. Il cuore pulsante del salone rimane l’esposizione dei costruttori e dei fornitori di servizi per audio, video, luci e per tutto ciò che riguarda anche musica e intrattenimento.

Solo che questa volta sarà possibile provare e sperimentare tutte le novità, grazie alla collaborazione con SIEC, Systems Integration Experience Community. Ci sarà così una galleria immersiva multimediale creata con le installazioni degli espositori.

L’obiettivo di quest’anno è ampliare il bacino di visitatori coinvolgendo anche system integrator, architetti, designer, consulenti e agenzie creative: grazie alla galleria avranno una vetrina dover poter valutare soluzioni tecnologiche innovative per eventi, teatri, musei, aziende, scuola e formazione, per il settore retail e altro ancora.

Mir Club – lo spazio dell’innovazione

A MIR Tech si affianca quest’anno una nuova area MIR Club, dedicata ai professionisti del settore musica e intrattenimento in collaborazione con Music Innovation Hub. Si tratta di una SPA impresa sociale che affianca le società per progetti innovativi, socialmente reponsabili e anche più sostenibili.

Il progetto è dedicato ai “makers” dell’industria musicale e dell’intrattenimento L’obiettivo è quello di creare un ambiente di incontro, dialogo e confronto nel campo dell’ideazione, della produzione di eventi di musica live e le più diverse industrie creative e culturali.

Infine, grazie alla collaborazione con Live You Play, tutti i professionisti visitatori di MIR 2023 potranno conoscere punti di forza e segreti di tutte le apparecchiature, sia quelle sotto gli occhi di tutti sul palco, così come gli strumenti che stanno dietro e sotto il palco.

Da questa pagina è possibile acquistare i biglietti per MIR 2023.