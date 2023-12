Apple 2024 inizierà con Vision Pro, finirà con un evento Mac

Secondo Ming chi Kuo, l’analista più seguito del mondo Apple, il colosso di Cupertino inizierà il 2024 con l’introduzione negli USA di Vision Pro e terminerà l’anno con un nuovo evento speciale dedicato ai Mac.

Finora Apple ha semplicemente indicato Vision Pro in arrivo a inizio 2024, quindi si presumeva entro marzo, ma secondo Mark Gurman di Bloomberg arriverà a febbraio. Ora secondo Kuo la produzione prosegue e le prime unità saranno spedite ad Apple già nella prima settimana di gennaio.

Le prime spedizioni ad Apple avvengono mentre la società fa volare a Cupertino per addestrare un dipendente per ogni Apple Store USA. La formazione riguarda la guida alla configurazione del visore, inclusa la misurazione del volto per il sigillo su misura contro la luce, oltre all’installazione delle lenti correttive per gli utenti che portano occhiali.

Al ritorno dal viaggio di formazione di due giorni a Cupertino gli addetti istruiranno i colleghi dell’Apple store in cui lavorano. Anche chi ordinerà un Apple Vision Pro online sembra sarà invitato a ritirarlo in negozio, dove verrà configurato per l’utente. Chi ha provato su Vision Pro i video spaziali 3D registrati con iPhone 15 Pro è rimasto incantato ed emozionato dall’esperienza.

Per Kuo evento Apple fine 2024 dedicato ai Mac

Secondo Ming Chi Kuo per tutto il 2024 saranno costruiti mezzo milione di Vision Pro. Nelle sue previsioni su Apple rientra anche un nuovo evento dedicato ai Mac nell’ultimo trimestre del 2024.

Da qui ad allora però c’è in mezzo giugno con la conferenza mondiale degli sviluppatori, un evento che ben si presta per introdurre Mac professionali con le versioni più potenti M3 Ultra di Mac Studio e Mac Pro. Ma fine 2024 è troppo tardi anche per Mac mini e MacBook Air M3, per questa ragione al momento è consigliabile accogliere con cautela la previsione di Kuo di un evento Mac dedicato a fine 2024.

Ricordiamo che l’attendibilità di Ming Chi Kuo è un po’ calata ultimamente. Più precisamente da quando Kuo ha escluso l’arrivo di novità Apple entro fine anno, salvo poi assistere al lancio dei MacBook Pro con nuovo chip M3, il primo costruito con tecnologia a tre nanometri.