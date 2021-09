Nest Brush è lo spazzolino con dentifricio automatico e sanificazione UV-C

Se siete stanchi di mettere il dentifricio manualmente sul vostro spazzolino prima di lavarvi i denti, sappiate che Nest Brush potrebbe fare al caso vostro. Attualmente in fase di raccolta fondi su Kickstarter, il progetto è stato ampiamente finanziato e, dunque, pronto per le fasi successive, fino alla spedizione al cliente finale.

Nest Brush non fa miracoli, ma la tecnologia dietro al progetto rende questo prodotto davvero interessante. Incorpora un modulo in cui è contenuto il dentifricio, così da poterlo erogare automatica alla pressione di un pulsante, oltre ad essere dotato di luce UV-C. Queste tecnologie aggiuntive non sono estremamente nuove, ma il modo in cui Nest Brush le mette insieme è intrigante, oltre che utile.

L’azienda afferma che dalle setole dello spazzolino sarà erogata la giusta pozione di dentifricio, e che il dentifricio all’interno durerà circa un mese. La testina del Nest Brush è in silicone, un materiale che difficilmente viene impiegato per la pulizia dentale.

Inoltre, nello stand è incorporata una luce UV-C, che consente di sanificare lo spazzolino, dopo la pulizia. Questo, semplicemente riponendo lo spazzolino nel supporto, dove la UV-C incontrerà la testina, uccidendo i germi e i batteri lasciati dal risciacquo.

Il sistema di erogazione del dentifricio è in attesa di brevetto, con Nest Brush non necessita di elettricità o di alcuna batteria per la corretta erogazione. La società afferma che il dentifricio all’interno durerà per un mese, e che dunque sarà un compagno perfetto anche per i viaggi molto lunghi, oltre che per la pulizia domestica. Il contenitore integrato del dentifricio contiene 30 ml di prodotto.

Al momento Nest Brush si trova su Kickstarter, dove è possibile finanziare il progetto e assicurarsi una unità al prezzo di 29 dollari, con uno sconto del 40% rispetto a quello che sarà il prezzo di listino. Clicca qui per acquistarlo, le spedizioni sono previste a novembre 2021.