Netflix, anche su Apple TV gli abbonamenti con pubblicità

Gli abbonamenti a Netflix con pubblicità sono utilizzabili anche su Apple TV. Finora era possibile usare Netflix su Apple TV ma non sfruttare gli abbonamenti con pubblicità; ora anche sulla Apple TV di seconda generazione e modelli successivi è possibile usare il servizio di streaming in abbonamento con i piani che prevedono annunci.

Da novembre 2022 Netflix offre abbonamenti con pubblicità, a 5,49 euro al mese.

Il piano Base con pubblicità propone tutto quello che offre Netflix, a un prezzo più economico, con alcune interruzioni pubblicitarie, e si aggiunge ai piani Base, Standard e Premium già esistenti senza pubblicità.

La pubblicità su Netflix è frutto di una collaborazione con Microsoft (che si occupa della vendita degli annunci e della tecnologia per integrazione degli stessi).

Gli annunci su Netflix durano dai 15 ai 30 secondi, e sono previsti dai 4 ai 5 minuti di pubblicità ogni ora. Nel piano con pubblicità i download non sono supportati e alcuni film e serie TV non sono disponibili a causa di limitazioni delle licenze. I piani con pubblicità sono disponibili in Australia, Brasile, Canada, Corea, Francia, Germania, Italia, Giappone, Messico, Spagna, nel Regno Unito e negli Stati Uniti.